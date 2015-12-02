بالفيديو.. مسنة بعد التصويت: ربنا يوفق السيسى وينصره على من يعاديه

أدلت منذ قليل سيدة مسنة بلجنة المنيرة الإعدادية بنين التابعة لدائرة السيدة زينب بصوتها وهتفت السيدة "سيسى سيسى" كما لوحت بعلامة الـ" C" بيدها.

وحملت المسنة التى جلست على كرسى متحرك بمساعدة أفراد الأمن والجيش علم مصر، ولوحت به، قائله: أنا جيت انتخب علشان بلدى مصر تكون أفضل بلد فى الدنيا، ووجهت الدعاء إلى أفراد الامن والجيش لمساعدتها على الإدلاء بصوتها، كما دعت للرئيس عبد الفتاح السيسى قائله: ربنا يوفقه وينصره على من يعادية ويحمى جيش بلدنا وتحيا مصر.

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>وبفوز سمير غطاس فى دائرة مدينة نصر يتنافس فى جولة الإعادة بالعاصمة 96 مرشحا فى 24 دائرة لحصد 48 مقعدا.

ويبلغ عدد الناخبين فى العاصمة 7 ملايين و42 ألفا و741 يصوتون فى 2854 لجنة فرعية بإشراف 819 مركزا انتخابيا بدوائر "مدينة نصر - حلوان - الساحل - النزهة ومصر الجديدة – عين شمس - الزيتون والأميرية -المطرية - الشرابية والزاوية - روض الفرج وشبرا - المرج - حدائق القبة - دائرة شرق القاهرة - السلام - الوايلى والظاهر - قصر النيل".

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 99 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء ودائرة كفر شكر بالقليوبية من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم حصدت "فى حب مصر" الـ 120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة،الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر"

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