أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزيرا الكهرباء والاستثمار يستعرضان بالسعودية أهم مشروعات نظام الشباك الواحد

Google+ Print
وزيرا الكهرباء والاستثمار يستعرضان بالسعودية أهم مشروعات نظام الشباك الواحد وزيرا الكهرباء والاستثمار يستعرضان بالسعودية أهم مشروعات نظام الشباك الواحد
عقب انعقاد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقى السعودى المصرى بالعاصمة الرياض، اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى، بحضور أعضاء المجلس من الجانبين. عرض وزير الاستثمار المصرى مجموعة من المشروعات الاستثمارية التى تلقى اهتماما من الجانب السعودى للمشاركة والاستثمار بها فى بقطاعات السياحة، والكهرباء، والبترول، والنقل، والاسكان، والزراعة.

ومن بين المشروعات التى تم عرضها فى قطاع السياحة مشروع برأس الكنيسة بمدينة شرم الشيخ، ومشروع امتداد مدينة شرم الشيخ، ومشروع المنتزه بأرض خليج نبق، بالإضافة إلى عدد من المشروعات العقارية المختلفة فى جنوب سيناء.

وفى قطاع الكهرباء، تم تقديم شرح تفصيلى حول مشروعات وزارة الكهرباء بالتعاون مع شركة سيمنس العالمية لتوليد 14400 ميجاوات بأحدث تكنولوجيا، حيث تم عرض خطة التنفيذ التى تتم طبقا للجدول الزمنى الموضوع لها، وذلك فى إطار خطة وزارة الكهرباء لتوسيع وتدعيم نقل الكهرباء لاستيعاب الطاقات الجديدة المولدة. كما تم استعراض عدد من المشروعات والبرامج التنفيذية الخاصة بدعم التعاون بين الجانبين فى مجالات التربية والتعليم والثقافة والإعلام.

وخلال الاجتماع أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن تلك المشروعات يتم تنفيذها وفقا لقواعد تخطت الاجراءات الروتينية من اجل ضمان سرعة تنفيذها، وذلك عن طريق نظام "الشباك الواحد" بوزارة الاستثمار، بما يضمن سرعة إصدار التراخيص الخاصة بها، وهو ما سيساعد على تنفيذ هذه المشروعات فى الوقت المطلوب.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015


>رئيس الوزراء: التنسيق المصرى السعودى ملح لما تواجه المنطقة من تحديات
>
>ولى ولى العهد السعودى: دور مصر القوى يبعث رسالة طمأنة لصالح المنطقة بالكامل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»

جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد»