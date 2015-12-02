وزيرا الكهرباء والاستثمار يستعرضان بالسعودية أهم مشروعات نظام الشباك الواحد

عقب انعقاد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقى السعودى المصرى بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى، بحضور أعضاء المجلس من الجانبين. عرض وزير الاستثمار المصرى مجموعة من المشروعات الاستثمارية التى تلقى اهتماما من الجانب السعودى للمشاركة والاستثمار بها فى مصر بقطاعات السياحة، والكهرباء، والبترول، والنقل، والاسكان، والزراعة.

ومن بين المشروعات التى تم عرضها فى قطاع السياحة مشروع برأس الكنيسة بمدينة شرم الشيخ، ومشروع امتداد مدينة شرم الشيخ، ومشروع المنتزه بأرض خليج نبق، بالإضافة إلى عدد من المشروعات العقارية المختلفة فى جنوب سيناء.

وفى قطاع الكهرباء، تم تقديم شرح تفصيلى حول مشروعات وزارة الكهرباء بالتعاون مع شركة سيمنس العالمية لتوليد 14400 ميجاوات بأحدث تكنولوجيا، حيث تم عرض خطة التنفيذ التى تتم طبقا للجدول الزمنى الموضوع لها، وذلك فى إطار خطة وزارة الكهرباء لتوسيع وتدعيم شبكة نقل الكهرباء لاستيعاب الطاقات الجديدة المولدة. كما تم استعراض عدد من المشروعات والبرامج التنفيذية الخاصة بدعم التعاون بين الجانبين فى مجالات التربية والتعليم والثقافة والإعلام.

وخلال الاجتماع أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن تلك المشروعات يتم تنفيذها وفقا لقواعد تخطت الاجراءات الروتينية من اجل ضمان سرعة تنفيذها، وذلك عن طريق نظام "الشباك الواحد" بوزارة الاستثمار، بما يضمن سرعة إصدار التراخيص الخاصة بها، وهو ما سيساعد على تنفيذ هذه المشروعات فى الوقت المطلوب.

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