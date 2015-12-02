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ضبط 5 سائقين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة فى حملة مرورية بالجيزة

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ضبط 5 سائقين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة فى حملة مرورية بالجيزة ضبط 5 سائقين يتعاطون المخدرات أثناء القيادة فى حملة مرورية بالجيزة
تواصل الإدارة العامة لمرور الجيزة، بقيادة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، حملاتها بناءً على تعليمات اللواء طارق نصر مدير الأمن، بهدف إلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور ورصد المخالفات بشتى أنواعها.

وشنت الإدارة حملة مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة، وضبط 5 حالات تعاطى مخدرات أثناء القيادة، من بين 20 سائقا، تم اتخاد الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين للعرضهم على النيابة.
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