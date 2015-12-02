"مفرقعات القاهرة": 10 بلاغات سلبية بالاشتباه فى سيارات متروكة وأجسام غريبة

قال مصدر أمنى بإدارة المفرقعات بالقاهرة، إنه يتم تمشط دورى لكافة المقار الانتخابية على مدار 24 ساعة تحسبا لزرع أى اجسام غريبة.

وأضاف المصدر، بأنه تم تلقى 10 بلاغات بالإشتباه فى سيارات متروكة بمحيط اللجان الانتخابية حتى الآن، وبانتقال الخبراء تبين سلبية كافة البلاغات، مشيرًا إلى أنه يتم إجراء عمليات فحص بشكل دورى، حيث يتم الانتقال إليها بشكل سريع بواسطة سيارات المفرقعات التى تحتوى على خبراء مزودين بأجهزة كشفية وكلاب مفرقعات لفحص أى بلاغ، كما يوجد تنسيق مع مرور القاهرة لتسهيل الوصول إلى أماكن البلاغات.