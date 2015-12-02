صور| بيت العائلة في أسيوط يدشن مشروع لنشر الوعي بحق المرأة في الميراث

شهدت قاعة الاجتماعات بمقر «بيت العائلة» المصرية بأسيوط، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين بيت العائلة المصرية بأسيوط وجمعية الطفولة والتنمية وهيئة «كير» الدولية، في إطار مشروع لنشر وتعميم نموذج لجان الوساطة تحت مظلة بيت العائلة، الخاصة بحل المشكلات الميراثية بالمحافظة من خلال تشكيل 55 لجنة بالوحدات المحلية والقرى التابعة لها، من خلال تنفيذ خطة انتشار تدريجي.

بحضور الشيخ علي أبو الحسن، رئيس بيت العيلة بأسيوط، وفيفيان مختار ثابت، مدير برامج المرأة بهيئة كير، ومحمد النجار مدير المشروع بالهيئة، وعثمان سويفي، أمين صندوق جمعية الطفولة والتتمية نيابة عن الأستاذ الدكتور جلال الدين زكي سعيد ، رئيس مجلس إدارة جمعية الطفولة والتنمية، نسمات القوصي مدير الجمعية، والشيخ سيد عبدالعزيز أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط.

يذكر أن المشروع يسعى إلى الاستفادة من لجان المتابعة ببيت العائلة المصرية بأسيوط؛ لنشر الوعي بالقضية وتوفير مساندة مجتمعية وتهيئة المناخ داخل المجتمعات لضمان الاستمرار والتوسع في المشروع، فمازالت مشكلة حرمان المرأة من الميراث تقف عائقًا أمام تمكين المرأة من حقوقها والقيام بواجباتها تجاه نفسها والمجتمع، حيث يتضمن المشروع توعية السيدات للحصول على ميراثهن من أراض زراعية وعقارات، من خلال أنشطة متعددة منها لقاءات وندوات ومؤتمرات ومبادرات مجتمعية داخل المجتمع المحلي، حيث من المقرر في المرحلة الأولى التتفيذ بمراكز منفلوط والقوصية وأبوتيج.