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«الصحة»: 35 حالة مرضية في ثاني أيام جولة الإعادة بينها مستشار

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«الصحة»: 35 حالة مرضية في ثاني أيام جولة الإعادة بينها مستشار «الصحة»: 35 حالة مرضية في ثاني أيام جولة الإعادة بينها مستشار

وزارة الصحة

أعلنت وزارة «الصحة والسكان» التقرير الثاني الصادر عن غرفة الأزمات، الخاص بمتابعة اليوم الثاني من جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وأوضحت الوزارة أن التقرير رصد ارتفاع الحالات المرضية إلى 35، خرج منهم 20 بعد تحسن حالتهم، فيما تبقت 11 حالة تحت العلاج والملاحظة بالإضافة إلى 4 حالات جرى إسعافهما بالمكان، وقد تراوحت الحالات المرضية ما بين إغماء وارتفاع في درجة الحرارة ومغص معوي وانخفاض في ضغط الدم.

وأشار التقرير إلى وجود 3 مصابين منهم حالتي إصابة بمحافظة القاهرة، حالة إشتباة كسر في الحوض، والأخرى كسر بالساق اليسرى، بالإضافة إلى حالة إصابة لمستشار لجنة بمحافظة الدقهلية إثر حادث تصادم أثناء توجه إلى لجنة الانتخابات ونقل لمستشفى دكرنس المركزي وخرج بعد تحسن حالته.

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