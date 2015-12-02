الموندو: ترشح المرأة السعودية فى الانتخابات أولى خطوات المساواة بين الجنسين

قالت صحيفة الموندو الإسبانية إن المملكة العربية السعودية تشهد 12 ديسمبر الجارى انتخابات بلدية تشارك فيها المرأة السعودية لأول مرة فى التاريخ، مما يولد أملا جديدا فى أن تكون هذه خطوة على الطريق نحو المساواة بين المرأة والرجل فى السعودية، بعد أن كانت المرأة ممنوعة من الترشح فى أى انتخابات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن المرشحات منتقبات وليس لديهن أى صور للتعرف عليهن إلا أنها خطوة جيدة من المملكة العربية السعودية للتوصل للديمقراطية.

وأوضحت الصحيفة أنه فى المجتمع السعودى يتم الفصل بين الجنسين، وبالتالى فإنه الآن بعد ترشح المرأة فى الانتخابات ستصبح الدعاية الانتخابية صعبة.

وأطلقت السعودية حملات مرشحى الانتخابات البلدية السعودية فى دورتها الثالثة وبمشاركة نسائية لأول مرة بأعداد مرشحين بلغت 6917 مرشحا من بينهم 5938 مرشحا و979 مرشحة، وسيتم إعلان النتائج النهائية 14 ديسمبر.

ويذكر أن أول انتخابات بلدية فى تاريخ السعودية أجريت فى 2005 واقتصر الترشح والتصويت فيها على الرجال فيما جرت ثانى انتخابات تشهدها المملكة عام 2011 وكان مقررا إجراؤها عام 2009 لكنها تأجلت مرتين وتنافس فيها 5324 مرشحا لشغل 1056 مقعدا فى المجالس البلدية، ويبلغ عدد المجالس البلدية 284 مجلسا وعدد أعضائها للدورة الثالثة المقبلة 3159 عضوا.



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