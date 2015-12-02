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بالصور.. مواجهات فى القدس الشرقية المحتلة لدى هدم اسرائيل منزلا فلسطينيا

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بالصور.. مواجهات فى القدس الشرقية المحتلة لدى هدم اسرائيل منزلا فلسطينيا بالصور.. مواجهات فى القدس الشرقية المحتلة لدى هدم اسرائيل منزلا فلسطينيا
هدمت اسرائيل ألاربعاء فى مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين فى القدس الشرقية المحتلة، منزل فلسطينى بداعى مهاجمته اسرائيليين قبل سنة، ما ادى الى مواجهات بين السكان وقوات اسرائيلية انتشرت بكثافة فى الموقع، بحسب ما افاد شهود.

وتحدث الهلال الاحمر الفلسطينى عن عشرات الاصابات خلال المواجهات فى المخيم وقال فى بيان "نقلت طواقمنا 13 اصابة بالرصاص المعدنى و30 اصابة جراء الغاز المسيل للدموع، وفى بلدة عناتا المجاورة نقلنا مصابا بالرصاص الحى واخر بالرصاص المطاطي".
>اليوم السابع -12 -2015

وأغلقت السلطات الاسرائيلية المنطقة ونشرت اكثر من الف جندى وشرطى لتنفيذ عملية الهدم.

ولم تمنع مقاومة الاهالى القوات الاسرائيلية من تفجير المنزل العائد الى ابراهيم العكارى الذى نفذ عملية دهس فى الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2014 اسفرت عن سقوط قتيلين، بحسب الناطقة باسم الشرطة الاسرائيلية لوبا السمري.
>اليوم السابع -12 -2015

وقتل اسرائيليان احدهما من عناصر حرس الحدود وجرح آخرون عندما قام ابراهيم العكارى (38 عاما) بمهاجمة مجموعة من رجال الشرطة بشاحنته الصغيرة قبل ان يصدم مشاة فى شارع رئيسى بين القدس الغربية والقدس الشرقية.

وقتله رجال الشرطة بعدما خرج من سيارته لمهاجمة المارة بقضيب من حديد.

وقالت أميرة العكارى ارملة القتيل انها تعانى وأولادها الخمسة "من وضع نفسى سيء جدا".
>اليوم السابع -12 -2015

واضافت لوكالة فرانس برس"الاولاد يبكون طوال الوقت. لم يعد لهم بيت. لقد هدموا البيت بالاثاث الموجود فيه. دمروا العمارة كلها، بطوابقها الثلاثة".

وبحسب القرار الصادق عن المحكمة العليا، سمحت المحكمة للجيش "بهدم بيت ابراهيم العكارى فى الطابق الثالث".
>اليوم السابع -12 -2015

وقالت أميرة انها ستننتقل للعيش مع عائلة زوجها بعد هدم بيتها رغم الاضرار التى لحقت به. وقالت "بيت اهله تضرر بشكل كبير كل الاعمدة تضررت، لا يوجد ابواب او شبابيك ولا يوجد كهرباء او ماء. فى الصباح عندما حضر الجيش كسروا كل شيء".

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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