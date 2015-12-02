نشاطات بالجملة في دبي احتفاءً بـــ"عيد الاتحاد"

لمناسبة الذكرى 44 لــ"عيد الاتحاد"، يقترح "سيدتي. نت" مجموعة من العناوين السياحية التي تستقطب أفراد العائلة من مختلف الأعمار، في ما يأتي:

1. "جزيرة ياس"

تشمل نشاطات "جزيرة ياس" للمناسبة استعراضات حماسية تحاكي "السيرك"، وتزحلقاً على الأسلاك بسرعة عالية، وذلك ضمن مهرجان "ألوان العيد الوطني" المقام في "ميدان مرسى ياس" اليوم، ونشاطات حرفية وفنية وجلسات رواية قصص عربية تقليدية في "مرسى ياس" واستعراض سيارات مزينة.

وفي "حلبة مرسى ياس" عروض جوية بهلوانية بواسطة مناطيد "الهيليوم" وألعاب نارية، فضلاً عن نشاطات ثقافية كعروض الصقور ورسوم الخط العربي ورقص العيالة التقليدي.

كذلك، يستطيع كل شاب أن يصنع مذكّرة شخصية بألوان "العيد الوطني"، وهو مدعو إلى ملئها بالذكريات المفضلة لديه عن الوقت الذي قضاه في دولة الإمارات.

ويستطيع محبّو "أريانا غراندي" أن يتجهوا غداً إلى "ميدان دو" لمشاهدة نجمة "البوب" تغني مباشرةً للمرة الأولى في دولة الإمارات.

وفي السياق عينه، يمكن للعائلات أن تستمتع الجمعة المقبل، في "مرسى ياس"، بعروض الأفلام تحت النجوم، بدءاً من السادسة والنصف مساءً.

2. "دبي أكواريوم"

يقع "دبي أكواريوم"، وهو أحد أكبر أحواض السمك في العالم داخل "دبي مول". ويضمّ أكثر من 33000 كائن بحري، بما في ذلك 400 سمكة قرش، حيث يُمكن التعرّف إليها، وجهاً لوجه، عبر نفق زجاجيّ. هناك، تحلو مشاهدة "البيرانا" و"السلّور" العملاق، بالإضافة إلى مستعمرة صغيرة معدة من البطاريق.

3. "متحف دبي"

يقع "متحف دبي" داخل "قلعة الفهيدي الأثرية" وينقل زائره إلى الماضي، وتحديداً إلى طريقة الحياة التي كانت سائدة في "دبي" قبل، اكتشاف النفط فيها. ويقدّم مجموعةً من الآثار المكتشفة حديثاً والتي يعود عمرها إلى 3000 سنة قبل الميلاد.

لائحة بالفعاليات في "جميرا بيتش ريزيدنس":

* "أرض العجائب الإماراتية"، من 2 حتى 5 ديسمبر/كانون الأول، في "منطقة رمال"، وذلك من العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً. أمّا العروض المسرحية فتستهلّ منذ الرابعة بعد الظهر، وتستمر حتى العاشرة مساءً.

وفي الإطار عينه، تعدّ شاحنة الغذاء المخصصة للأطفال جاذبة، إذ ستضم لائحة الطعام أطباق الحلويات الإماراتية، وسيتمكّن الأطفال من شراء قسائم عند المدخل لاستخدامها في ابتياع المأكولات، ما يجعلهم يسيطرون على كيفية إنفاق نقودهم ويحفزهم على خدمة أنفسهم ويعطيهم شعوراً بالمسؤولية.

ويعتبر "مربع التسلية" مكاناً مخصصاً للأطفال والعائلات ليستمتعوا بعالم من المرح والضحك.

من جانب ثان، تتوفّر مجموعة ألعاب للأطفال (من سنتين حتى 6 سنوات) في بيئة مراقبة، فضلاً عن ساحة لعب دائرية صغيرة تتيح إمكانية تجربة ركوب سيارات السباق، إلى جانب نشاطات أخرى لمن يتجاوزون 8 سنوات.

وفي "مركز الفنون والحرف"، سيتمكّن الزائرون من التعبير عن حسّهم الفني من خلال رسم علم دولة الإمارات على أشكال مختلفة من الفخار، مع وجود زاوية مخصصة للقراءة للاستزادة عن ثقافة دولة الإمارات، ما يعدّ فرصة ممتعة للوافدين!

وثمة جدار لالتقاط الصور، بغية مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام الوسم #UAE 44 و #JBRWalk.

تشمل العروض اليومية خلال فعالية "أرض العجائب الإماراتية": الرقص الفلكلوري الإماراتي ورقصة التنورة و"ألف ليلة وليلة" في المساء وألعاب السحر والطبول العربية والقصص الخيالية...

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