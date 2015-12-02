"ليتس برانش" يجذب العائلات إلى "جفينور روتانا"

من المعروف أن الأحد هو النهار المخصّص لاجتماع العائلة على مائدة الطعام، خصوصاً في لبنان، ما حدا بفندق "جفينور روتانا" إلى نقل الموائد من المنازل إلى "مطعم وتراس أوليف جاردن" Olive Garden Restaurant & Terrace، في إطار "ليتس برانش" Let’s Brunch.

يُختصر "البرانش" بــ"بوفيه" يضمّ مأكولات لبنانية شهية وحلويات يعدّها الفندق خصيصاً كل أحد. ولجوّ من التميّز، يمكن للضيوف والأطفال الإشراف على إعداد ما يرغبون في تناوله، عبر محطات الطهو المباشرة المنتشرة في أرجاء المكان. ولمحبي الشاورما، وما أكثرهم، محطّة خاصة، وكذلك الأمر بالنسبة لهواة مذاق "الكريب". كما ينجذب الكبار قبل الصغار، إلى "شلال" الشوكولاتة المتدفق، والممزوج بقطع الفاكهة الموسمية الطازجة.

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