أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

"ليتس برانش" يجذب العائلات إلى "جفينور روتانا"

Google+ Print

الأربعاء 02-12-2015 19:15

من المعروف أن الأحد هو النهار المخصّص لاجتماع العائلة على مائدة الطعام، خصوصاً في لبنان، ما حدا بفندق "جفينور روتانا" إلى نقل الموائد من المنازل إلى "مطعم وتراس أوليف جاردن" Olive Garden Restaurant & Terrace، في إطار "ليتس برانش" Let’s Brunch.

يُختصر "البرانش" بــ"بوفيه" يضمّ مأكولات لبنانية شهية وحلويات يعدّها الفندق خصيصاً كل أحد. ولجوّ من التميّز، يمكن للضيوف والأطفال الإشراف على إعداد ما يرغبون في تناوله، عبر محطات الطهو المباشرة المنتشرة في أرجاء المكان. ولمحبي الشاورما، وما أكثرهم، محطّة خاصة، وكذلك الأمر بالنسبة لهواة مذاق "الكريب". كما ينجذب الكبار قبل الصغار، إلى "شلال" الشوكولاتة المتدفق، والممزوج بقطع الفاكهة الموسمية الطازجة.

شاهدي أيضاً:

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي