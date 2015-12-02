سمير عليش: الداخلية تعتبر «الخضيري» خطر على الأمن العام وترفض الإفراج عنه بنصف المدة

كتبت: شيماء حفظي

قال سمير عليش الناشط في الشأن العام، إن تعنت الداخلية في الإفراج عن المستشار محمود الخضيري ليس له مبرر سوى أنها تعتبره “خطرًا” على الأمن العام المصري.

وأضاف “عليش” في تصريح لـ ONA : ” مدة حبس المستشار الخضيري وفقًا لاحتساب السنة 8 أشهر تكون انتهت، ولا يوجد مبرر لدى وزارة الداخلية بعدم الإفراج عنه إلا أنه يعد خطرًا على الأمن العام، وربما يكون هذا هو السند الحقيقي لها، وأتمنى أن تعلن وزارة الداخلية ذلك”.

وأكد “عليش” أن استمرار حبس المستشار الخضيري أسبوع بعد انتهاء مدة حبسه، وهو بتلك الحالة الصحية السيئة حيث أنه مريض بالقلب وأجُرى له عملية قلب مفتوح في مستشفي النيل التخصصي منذ حوالي ثلاثة أشهر وما زال محتجزا بها لخطورة حالته ، بالإضافة إلى سنه حيث يبلغ من العمر 76 عاما و يعد ما يحدث معها أحد انواع التعذيب، مضيفًا ان وزارة الداخلية تستطيع تتبعه ومراقبته بعد الإفراج عنه سواء بممراقبة هاتفه أو منزله، وذلك إذا كان خطيرًا لتلك الدرجة.