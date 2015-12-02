محافظ قنا يناقش الخطة القومية للحفاظ على الموارد المائية

ناقش محافظ قنا، اللواء عبد الحميد الهجان، خطة المحافظة في الحفاظ على الموارد المائية مع وفد وزارة الموارد المائية والري الذي ضم كلا من الدكتور محمد نور الدين والدكتور خالد عبد العزيز والمهندس عمرو القاضي؛ لبحث آلية تنفيذ إجراءات الخطة القومية للحفاظ على الموارد المائية بالمحافظة التي تهدف إلى تأمين احتياجاتها من المياه وذلك بحضور مسئولي الزراعة والري والبيئة ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والمعنية بالمحافظة.

وذكر المحافظ أن الخطة تهدف إلى تأمين احتياجات المحافظة من الموارد المائية من خلال مجموعة من الإجراءات التي تشمل ترشيد الاستخدام اليومي للمياه عن طريق عمل حملات توعية موجهة لقطاعات كبيرة كشباب الجامعات وطلاب المدارس ومرتادي مراكز الشباب وأندية الثقافة ودور العبادة.

وأكد الهجان علي ضرورة استخدام أساليب الري الحديثة والمتطورة والاستفادة القصوى من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مشددًا على ضرورة تنفيذ الإجراءات القانونية وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين في رش الشوارع أمام المحال التجارية والمنازل وري الأراضي الزراعية بها.

وأشار الهجان إلى ضرورة متابعة الميزان المائي للمحافظة لتحديد الاحتياجات المائية لها مقارنة بمواردها المائية المتاحة لوضع الخطط المستقبلية لمواجهة التحديات التي تتمثل في النمو السكاني المطرد والتوسعات الزراعية والعمرانية في ظل ثبات كمية المياه.