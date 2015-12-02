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الزنجبيل لـ تطويل الشعر!

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الثلاثاء 01-12-2015 18:52

الزنجبيل يزيد الدورة الدموية في فروه الرأس مما يؤدي إلى تدفق الدم إلى فروه الرأس. وبالتالي فإنه يحفز بصيلات الشعر ويزيد نمو الشعر . الأحماض الدهنية الموجودة في الزنجبيل مفيدة للشعر الخفيف .
يمكنك صنع خلطة للشعر باستخدام 1 ملعقة من جذور الزنجبيل في وعاء صغير وإضافة 1 ملعقة كبيرة من زيت الجو جوبا . وبعد ذالك قومي بتدليك فروه الرأس بهذا الخليط في حركات دائرية ويترك لمدة 30 دقيقة أو أكثر. وبعد ذالك قومي بشطف شعرك واستخدام الشامبو كالمعتاد .

علاج تقصف الشعر :
تلف بصيلات الشعر هي سبب التقصف وهذا بسبب التعرض للملوثات والحرارة المفرطة. جذور الزنجبيل المطحون تستخدم في علاج بصيلات الشعر التالف.

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سيدتي