الزنجبيل لـ تطويل الشعر!

الزنجبيل يزيد الدورة الدموية في فروه الرأس مما يؤدي إلى تدفق الدم إلى فروه الرأس. وبالتالي فإنه يحفز بصيلات الشعر ويزيد نمو الشعر . الأحماض الدهنية الموجودة في الزنجبيل مفيدة للشعر الخفيف .

يمكنك صنع خلطة للشعر باستخدام 1 ملعقة من جذور الزنجبيل في وعاء صغير وإضافة 1 ملعقة كبيرة من زيت الجو جوبا . وبعد ذالك قومي بتدليك فروه الرأس بهذا الخليط في حركات دائرية ويترك لمدة 30 دقيقة أو أكثر. وبعد ذالك قومي بشطف شعرك واستخدام الشامبو كالمعتاد .

علاج تقصف الشعر :

تلف بصيلات الشعر هي سبب التقصف وهذا بسبب التعرض للملوثات والحرارة المفرطة. جذور الزنجبيل المطحون تستخدم في علاج بصيلات الشعر التالف.