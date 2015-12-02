بالصور: ألوان شعر ننصحك بتجربتها هذا الفصل

ينصح خبراء التجميل كل سيدة بأن تجدّد إطلالتها من فصل إلى اخر، ما يمنحها الاشراق والتميز. وبما أنّ لون البشرة يتغير مع التبدلات المناخية، ننصحك بتبديل ألوان مستحضرات التجميل، بما يتناسب مع درجة بشرتك الجديد. لكن، هل فكرت يوماً بأهمية تغيير لون شعرك في كلّ فصل؟ موقع " سيدتي نت" يقدّم لك، في هذا الموضوع، آخر صيحات ألوان الشعر، بما يتناسب مع تبدّلاتك الجمالية لهذا الفصل.

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درجة الأشقر الجديد:

عملت مصففة الشعر العالمية Hazanمع بيونسيه لجعلها شقراء بطريقة تدريجية، وخلال تأديتها حفل Tidal X: 1020 أطلت بخصلات شقراء مضفرة كانت أقل درجة من أي وقت مضى. للحصول على هذه الاطلالة المميزة تقترح Hazanاستعمال منتجها Ultimate Shine Color Gloss لإضافة الرطوبة وتجنب تلاشي اللون، وهذا المنتج يستخدم مرة أسبوعيا لإصلاح الشعر المصبوغ. يمكنك متابعة صور KhloéKardashian و Kate Hudson بالشعر الأشقر نفسه.

البني المشرق:

اذا كنت من صاحبة البشرة السمراء، يمكنك تفتيح لون شعرك على طريقة ريهانا، التي اعتمدت البني المشرق. أما صاحبات البشرة الحنطية، فأنتن ستجدن هذا اللون هو الأفضل، لكن في هذا الفصل بعد متابعة صور Zendaya و HaileeSteinfeld

الوردي النحاسي:

الوردي النحاسي هو لون جديد يتناسب مع الشعرالأحمر، إذ اعتمدته كلّ من Rumer Willis وJessica Chastain وهو مائم لملابس الشتاء، وأفضل من الشعر الزهري أو الأحمر.

البلاتينيوم المتعدد الأوجه:

هذا اللون يختلف تماما عن اللون الأشقر الذهبي واللون الرمادي، فهو ما بين اللونين، هذا الظل البارد يبدو رائعاً في الضوء. يمكنك سيدتي رؤية هذا اللون في الصور مع النجمات Julianne Hough وKarlieKloss و Rita Ora.

أسود الغراب

تكمن موضة هذا الموسم مع اللون الأسود الحالك. هذا اللون مناسب للسيدات اللواتي لا يعتنين بشعرهن بشكل دائم ومنتظم، إذ يخفي كل العيوب. اذا كنت جريئة وتريدين تغيير اطلالتك في هذا الموسم، ننصحك بتجربة هذا اللون على غرارVanessa Hudgens و Gabrielle Unionو Katy Perry.

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