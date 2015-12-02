' رئيس وزراء فرنسا ليس المدرب ليطرد بنزيمة '

(إفي): انتقد الرئيس الفرنسي السابق نيكولاس ساركوزي اليوم الأربعاء رئيس وزراء بلاده مانويل فالس الذي أراد أن "يعطي دروسا بشأن القدوة الحسنة" على حساب لاعب المنتخب كريم بنزيمة، في حين أنه لم يتم الكشف حتى الآن عن ملابسات القضية المتورط فيها بسبب سرية التحقيقات.

وأوضح ساركوزي في مقابلة مع إذاعة (أوروبا 1) "لا يعجبني تلقين الدروس في القدوة الحسنة"، وذلك ردا على تصريحات فالس حين قال إن أي لاعب "غير قدوة" لا يجب أن يكون له مكان في صفوف المنتخب الفرنسي.

وأضاف الرئيس الفرنسي السابق، "لا أحب كل هؤلاء الذين يلقنون دروسا في القدوة الحسنة".

وعن كثرة الحديث عن قضية بنزيمة، أشار إلى أن "الجميع يتحدث عن أشياء لا يعرفها ولم يتم الكشف عنها بعد بسبب سرية القضية. الجميع يتهم ويندد ويدمر ويلقي باللوم".

وأضاف ساركوزي أن "فالس ينصب نفسه كمثال للقدوة الحسنة. في يوم آخر ستظهر معطيات أخرى. سيكون هناك تنديد ولوم وجلد وبعد ذلك سيمر ذلك. بالنسبة لي هذا الأمر لا يمثل دولة قانون".

وذكر ساركوزي بأن فالس ليس المدير الفني للمنتخب الفرنسي، في إشارة واضحة لتعليق رئيس الوزراء بشأن استبعاد بنزيمة من فريق "الديوك".

ويواجه بنزيمة اتهامات أمام القضاء الفرنسي، في قضية تتعلق بقيام شخصين بابتزاز زميله في منتخب (الديوك)، ماتيو فالبوينا، ماليا مقابل عدم نشر فيديو على الإنترنت يتضمن محتوى جنسيا، يظهر فيه لاعب ليون مع زوجته.