مانشستر سيتي قد يستعيد أجويرو وهارت أمام ستوك

(إفي): قال التشيلي مانويل بيلليجريني مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم إن مهاجم فريقه سرخيو أجويرو، الذي أصيب خلال الجولة الماضية من "البريميير ليج"، من المحتمل أن يكون جاهزا للعب السبت المقبل أمام ستوك سيتي.

وكان أجويرو، أكبر هدافي المان سيتي خلال الموسم الحالي (سبعة أهداف)، قد أصيب خلال مباراة فريقه أمام ضيفه ساوثامتون يوم السبت الماضي في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز أصحاب الدار 3-1.

وغاب أجويرو أمس عن اللقاء الذي فاز فيه فريقه على هال سيتي 4-1 ليتأهل إلى نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (كابيتال وان).

وقال بيلليجريني خلال مؤتمر صحفي إن أجويرو "يعاني من إصابة في الكعب، وبرغم تحسنه إلا أن علينا أن نرى إمكانية مشاركته في لقاء السبت".

ويتوقع أيضا أن يشهد السبت عودة الحارس جوي هارت، الذي غاب عن آخر مباراتين للفريق بسبب الإصابة.

وأشار بيلليجريني إلى أن "هارت يمكنه العودة السبت. وإذا لم يحدث ذلك فسيعود الثلاثاء"، علما بأنه اضطر للخروج من مباراة فريقه أمام يوفنتوس الإيطالي في دوري الأبطال الأوروبي.