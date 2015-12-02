محافظ الوادي الجديد يوافق على تخصيصات أراضى لصالح إقامة منشآت خدمية

عقد اليوم المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، اجتماعا بحضور اللواء محمد قاسم مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد واللواء أشرف شاش سكرتير عام المحافظة ورؤساء المراكز و القيادات التنفيذية بالمحافظة .

ووافق المجلس علي تخصيص مساحة 4000م2 لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإنشاء محطة مياه متكاملة امتداد حي 25 يناير لخدمة الحي والمنطقة مستقبلا، وأيضا، تخصيص مساحة 378م2 بالمجان لصالح هيئة الأبنية التعليمية بمدينة باريس لزيادة مساحة مدرسة باريس للتعليم الأساسى.

ووجه عشماوي خلال الاجتماع لمديرية الطرق بضرورة إزالة المطبات الإسمنتية العشوائية وتركيب المطبات الصناعية الحديثة في جميع المراكز خاصة المناطق المأهولة بالسكان والمناطق، مشددا على ضرورة سرعة الانتهاء من مشروع الإسكان الاجتماعي ببلاط وتوصيل التيار الكهربائي للوحدات السكنية هناك .

وكلف عشماوي جميع المديريات بإعداد تقارير نصف شهرية موثقة بالفيديو والصور عن جميع الأعمال والإنجازات التي قامت بها كل مديرية وذلك لتجميعها وإرسالها للعرض علي رئاسة مجلس الوزراء.

>كما وجه عشماوي بتشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت لعام 2016 ومكان لتدريب 100 فرد علي الأقل علي تجميع المعلومات لتسمية الشوارع وترقيم جميع المنازل بالمحافظة .

وخلال الاجتماع وجه أيضا مديرية القوي العاملة بضرورة تفعيل دورالأمن الصناعي بالمراكز والقري وخاصة المخابز وتحرير محاضر مخالفة للمنشآت الغير ملتزمة بقواعد الأمن الصناعي