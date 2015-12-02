لجنة مدرسة الزهراء بالشرقية تستقبل 885 ناخبا بالفترة الأولى

أكد المستشار مينا رومانى رئيس لجنة مدرسة الزهراء بدائرة ديرب نجم في الشرقية، أن أعمال التصويت تسير في هدوء وانتظام، وقد وصل عدد المصوتين حتى الساعة 2 عصرا إلى 405، من كتلة تصويتية 2572، فيما أضاف المستشار محمد عطية رئيس لجنة رقم 100 بذات المدرسة، أن عدد المصوتين 480 حتى الفترة الأولى من بدء التصويت من أصل كتله تصويتية 2573 .

وفي ذات السياق حرص ضباط الجيش والشرطة المكلفة باللجنة واللجنة المجارورة لها في مدرسة محمد ربيع الفلاح، على استقبال الناخبين و تقديم الحلوى للأطفال كنوع من غرس روح المشاركة الإيجابية فيهم .

ويبلغ عدد الناخبين بالشرقية 3 ملايين و891 ألفا و162، يصوتون فى 1843 لجنة فرعية بإشراف 1039 مركزا انتخابيا بـ 13 دائرة

ويخصص لدائرة مدينة الزقازيق "مقعدين" ودائرة الزقازيق "4 مقاعد" ودائرة بلبيس "3 مقاعد" ودائرة العاشر من رمضان "مقعد" ودائرة مشتول السوق "مقعد" ودائرة منيا القمح "3 مقاعد" ودائرة أبوكبير"مقعدين" ودائرة ههيا والإبراهيمية "مقعدين" ودائرة ديرب نجم"مقعدين" ودائرة فاقوس "3 مقاعد" ودائرة أبوحماد "مقعدين" ودائرة الحسينية "3 مقاعد"ودائرة كفر صقر "مقعدين".

>ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 100 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

>وفى نظام القوائم حصدت "فى حب مصر" الـ 120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة،الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".

>ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر"

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