بالفيديو..هنا شيحة بالمايوه فما موقف شقيقتها التي ترتدي النقاب؟

أثارت الممثلة الشابة هنا شيحة غضب جمهورها بعدما ظهرت في "برومو" فيلمها الجديد"قبل زحمة الصيف"وهي ترتدي مايوه لأول مرة في مشوارها الفني حيث اعتادوا على هنا في أدوار الرومانسية البريئة ليحدث هذا البرومو صدمة لجمهورها.

اللافت أن بعضاً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ربطوا بين مشاهدها بالمايوه أو أدائها لمشهد يحتضنها فيه أحد الممثلين من الخلف، في "البرومو" وبين علاقتها بشقيقتها الممثلة المعتزلة حلا شيحة وتوقعوا أن تكون حلا غاصبة من مشاهد شقيقتها خاصة وأن حلا ابتعدت تماماً عن الفن وارتدت النقاب. وأصبحت تحرص على حضور الدروس الدينية في أحد مساجد حي القاهرة الجديدة.

فيلم"قبل زحمة الصيف"سيكون العرض الأول له في مهرجان دبي السينمائي ويشارك في بطولته بجوار هنا شيحه الممثلة نسرين أمين وعدد من الوجوه الجديدة والفيلم من إخراج محمد خان.

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