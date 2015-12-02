فلكي يتسبب في الترويج لشائعة وفاة نجلاء فتحي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يفيد بوفاة النجمة المعتزلة نجلاء فتحي للمرة الثانية خلال أسابيع حيث سبق وانطلقت الشائعة إلى أن خرج المحامي الشهير عاصم قنديل شقيق زوجها الإعلامي حمدي قنديل لينفي الخبر ويؤكد أنه شائعة.

الأمر تكرر اليوم أيضاً ولكن كان مصدر الشائعة بعض التقارير التي نشرت تصريحات على لسان الفلكي محمد شاهين والذي تنبأ بوفاتها في العام القادم 2016.

"سيدتي نت" اتصل بسامي مغاوري وكيل نقابة المهن التمثيلية لسؤاله عما تم تداوله فقال إنها شائعة ولم تصب النجمة بأي مكروه متمنياً فقط أن يتمم الله شفاءها على خير وناشد مروجي الشائعات بالدعاء لها بدلاً من هذه الأخبار غير الصحيحة.