مارك زوكربيرج يتنازل عن 99 % من أسهم فيس بوك احتفالاً بمولودته

رحّب مؤسس فيس بوك، مارك زوكربيرج، وزوجته بقدوم طفلتهما الأولى ماكس إلى العالم، حيث تشارك الملياردير وزوجته الطبيبة خبر ولادة الطفلة برسالة على فيس بوك تحت عنوان "رسالة إلى ابنتنا"، تعهدا فيها بالتبرّع بالغالبية العظمى من ثروتهما للأجيال المقبلة. زوكربيرج وزوجته بريسيلا تشان سيتبرعان بـ 99٪ من أسهم فيس بوك الخاصة بهما للمؤسسات الخيرية الجديدة ، أي 45 مليار دولار، كما نصّت الرسالة.

واستناداً إلى تقييم فيس بوك الحالي، فمن شأن التبرّع أن يترك للزوجين 450 مليون دولار لهما ولأطفالهما المستقبليين، بالإضافة إلى الثروات الأخرى الخاصة بهما.

رافق رسالة الوالدين الحديثين المؤلفة من 2234 كلمة، صورة لهما مع المولودة الجديدة، بالإضافة إلى الثروات الخاصة الأخرى بهما.

قال مارك في الرسالة متوجهاً إلى طفلته، إنه وزوجته ليس لديهما بعد الكلمات لوصف ما تعنيه لهما ولادتها، وأن حياتها الجديدة مليئة بالوعود، ويأملان أن تكون سعيدة وصحّية. وأضاف مارك في الرسالة أن طفلته قدّمت لهما بالفعل سبباً للتفكير في عالم أفضل وهما يأملان أن تعيش فيه.

وتابع زوكربيرج أنه وزوجته مثل جميع الآباء والأمهات، يريدان أن تكبر ابنتهما في عالم أفضل، لافتاً إلى أنه سيسعى مع بريسيلا إلى تحسين العالم، ليس فقط لأنهما يحبان طفلتهما، بل لأن عليهما أيضاً مسؤولية أخلاقية تجاه أطفال العالم كافة.

وكان قد أعلن الزوجان، اللذان يتصدّران قائمة الخيّرين في أمريكا، خبر حمل بريسيلا في وقت سابق من هذا العام ، معترفين بنضالهما الطويل من أجل الحمل، والمعاناة من عدة عمليات إجهاض.

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