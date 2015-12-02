Meg Ryan: تقدّمي في العمر يُسعدني ولا يزعجني

هناك تساؤلات أكثر أهمية من كيف ستبدو النساء في مرحلة التقدّم في العمر. هذا ما كشفته النجمة Meg Ryan التي تحوّلت حديثاً إلى مخرجة، في لقاء مع مجلة PORTER في عدد الـ 12 .

أضافت نجمة You've Got Mail : "في الواقع، أنا أحب عمري، كما أحب حياتي و ما أعرفه عنهما اليوم. أحب الشخص الذي أصبحت عليه وتطوّرت معه".

أشعر مع تقدّمي في العمر أنني أكثر تساهلاً مع الأمور. صحيح أن الكلام عن الإطلالة ولون الشعر ... هو كلام جيد ومسل، ولكن ليس بهذه الأهمية لكي يأخذ من وقتنا أكثر من خمس دقائق.

وتوضح Ryan في حوارها مع المجلة أنه وبعد عدة عقود في هوليوود، تغيرت نظرتها إلى الشهرة، التي تصفها بالحالة الخاصة و المكلفة .

كما تحدثت النجمة البالغة 54عاماً والمعروفة جداً بأدوارها المرحة في أفلام الكوميديا الرومانسية، عن تطبيق إنستقرام وباقي مواقع التواصل الإجتماعي، قائلة إنها عبارة عن كثير من التسلية والمرح، وتعتقد أن الناس الآن فرحة بمعرفة معلومات عن الغرباء، لكن أحياناً تكون هذه المعلومات خاطئة أو يساء فهمها .



Ryan Meg اليوم أكثر سعادة من أي وقت مضى، رغم طلاقها من زوجها John Mellencamp والمعاناة التي عاشتها جرّاء هذا الإنفصال، وتعيش حياتها بالطريقة التي تحب مع ولديها وعالمها، هذا ما ختمت به النجمة الشقراء حديثها عن تقدّمها في العمر.

نجوم أصبحوا أجمل مع تقدم العمر