"سيدتي" تكرّم النجوم في عشاء خاص في بيروت

بيروت_علي حلاّل تصوير: ذبيان سعد

في عشاء تكريمي خاص بنجوم رمضان 2015، كرمت مجلة "سيدتي" وموقع "سيدتي نت" عدداً من وجوه الدراما والإعلام الذين تألقوا في شهر رمضان الفائت من خلال أعمالهم التي حصدت أعلى نسب تصويت في الإستفتاء السنوي الأكبر في مطعم "دنيا" في بيروت.

المكرمون هم السيد جمال سنان منتج مسلسل "24 قيراط" الذي فاز عن فئة أفضل مسلسل درامي لبناني، والإعلامي وسام بريدي الذي فاز بلقب أفضل مقدم برنامج منوعات وشكران مرتجى عن فئتي أفضل ممثلة كوميدية سورية وأفضل ممثلة سورية.

خلال العشاء ألقى النجوم المكرمون التحية على بعضهم البعض، ودارت أحاديث فيما بينهم عن أعمالهم، وطبعاً كانت الشهادات التي تلقاها النجوم موضع الحديث على الطاولة، كذلك عمد النجوم المكرمون إلى التقاط صور "سيلفي" مع الشهادات وتحميلها عبر مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بهم".

شكران كعادتها كانت "دينامو" الحفل، حيث أضفت جواً من المرح على السهرة، وكانت تحاول الإبتعاد عن تناول الحلوى للمحافظة على رشاقتها، وراحت تمازح كل من كان موجوداً في السهرة. كذلك الممثلة ماغي بو غصن التي أتت برفقة زوجها السيد جمال كانت سعيدة بحصول "24 قيراط" على أفضل مسلسل لبناني درامي وكان لوجودها نكهة خاصة حيث رقصت والتقطت الصور الفوتوغرافية مع الساهرين.

مديرة تحرير مجلة "سيدتي" السيدة كاتيا دبغي أكدت أن " استفتاء رمضان مثل أي عام يأخذ صدى كبيراً، لانه يجمع أكبر عدد من المسلسلات ومن نجوم العالم العربي"، وبهذه المناسبة أشارت دبغي إلى أنه "يتم تكريم بعض النجوم الذين فازوا باستفتاء رمضان، هذا الإستفتاء الذي يستمر لفترة طويلة بعد شهر رمضان لترافقه مع التصويت الذي يبقى مستمراً عدة أشهر ".

وتابعت "لذلك عندما تصدر النتائج نحرص أن تلقى صدى واسعاً بين الناس لأنها تأتي نتيجة جهد ودقة، والاستفتاء دقيق مئة بالمئة ولديه مصداقية على صعيد العالم العربي والجميع ينتظر الفائزين من النجوم، واليوم أتى دورهم لنكرمهم ونقول لهم ألف مبروك".

جمال سنان: التكريم يعطينا دافعاً إلى الأمام

السيد جمال سنان شكر كل الجمهور الذي صوّت وقال "هذا من فضل الله، ويحمّلني مسؤولية كبيرة، ونحن مستمرون بنفس الإندفاع لكي تبقى ثقة الناس بعملنا".

وعن تحضيره لأعمال جديدة قال "على صعيد الأعمال العربية هناك عمل للممثل يحيى فخراني من إخراج ابنه شادي فخراني سنبدأ تصويره الأسبوع المقبل ،ولدينا مسلسل اسمه "غراند أوتيل" سيكون فيه عمرو يوسف ومجموعة ممثلين من مصر، كما لدينا مسلسل "حجر جهنم " بطولة ظافر العابدين وكنده علوش وغادة عادل ولدي عمل "بان أراب" من إخراج فيليب أسمر وسيكون صداه كبيراً وسأعلن قريبا عن البطل الذي سيكون من الصف الأول وسيكون مفاجأة للدراما".

كما انتهينا من التحضير لمسلسل "ايبوك" كتابة كلوديا مرشليان وسيكون لبناني مئة بالمئة.

ماغي: كل تجربة جديدة تحمل معها تحدياً جديداً

الممثلة ماغي بو غصن أكدت أن "فوز مسلسل " 24 قيراط" يعني لها الكثير، وشكرت "سيدتي" وكل من صوّت لفوز المسلسل". وتابعت " أقول مبروك لـ" إيغل فيلم" وللمخرج والكاتب وكل الممثلين ولكل فريق العمل لأننا كنا يداً واحدة.

وأي تجربة تفضل ماغي أكثر السينما أم الدراما قالت "أحب الاثنين إنما السينما لها نكهة خاصة ومن الممكن أن لا أصور مسلسلاً ولكن أشعر في حال مرت سنة ولم أقم بتصوير فيلم أشعر أن هناك نقصاً ما، والسينما هي تحد بالنسبة لي ولكنني أحب التلفزيون أيضاً".

كما تحدثت ماغي عن فيلمها الجديد "السيدة الثانية" الذي سيتم عرضه في الخامس عشر من ديسمبر، وعن تصويرها لثلاثيتين من مسلسل "مدرسة الحب".

شكران: لدي موهبة في الغناء

الممثلة شكران مرتجى أكدت أن "التكريم يفرحها وخصوصاً أنها والسيدة سعاد عبدالله فازتا بجائزتين" في استفتاء "سيدتي"، مشيرة إلى أن " الفوز يؤكد لها أن خياراتها كانت صحيحة وتجعلها تتمهل أكثر في اختياراتها للعام المقبل".

وأعربت شكران أن "دورها في مسلسل "بانتظار الياسمين" كان تحد بالنسبة لها".

وعن تجربتها في برنامج "ديو المشاهير" قالت " أفكر بالتجارب على الجانب الإنساني. كسبت أصدقاء كثيرين في البرنامج وتوطدت العلاقة بيني وبين كل من كنت لا أعرفهم، وعلى صعيد الغناء أنا أحب الغناء الذي أراه أصعب من التمثيل.

وعن تقبلها للنقد قالت "لا أدعي الظرافة والسيدة منى أبو حمزة هي الوحيدة غير المتخصصة فنياً في البرنامج ولكن تتكلم عن اللباقة وليس فقط عن الصوت والثياب، وأسامة الرحباني وطارق أبو جودة خبراء ويعلمون أكثر مني بالغناء ويجب أن نأخذ ملاحظاتهم بعين الإعتبار".

وتحدثت شكران عن مسلسلها الجديد الذي ستظهر به بعنوان "خواتم" من إخراج تامر اسحاق وهو عمل لبناني سوري ".

وسام بريدي: "سيدتي" هي منزلي

الإعلامي وسام بريدي شكر الجمهور الذي صوّت له، معتبراً أنه "من الجميل أن يقدر الجمهور التعب الذي نقوم به"، مشيراً إلى أن "هذا التكريم ليس من "سيدتي" لأنه يعتبر أن "سيدتي" منزله وهي وسام بصورة الناس التي تجاوبت معها".

وعن موسم مقبل لـ"رايتينغ رمضان" قال "طالما أنه فاز باستفتاء "سيدتي" فالبطبع سيكون هناك موسم مقبل للبرنامج".

وعن تجربته الحالية في برنامج "آراب كاستينغ" كشف وسام أن "التعامل مع مهنة الفقير هي الأجمل، وهو يستمتع باللقاءات مع الممثل لأن الممثل لا يبرع إلا إذا كان لديه كمّ هائل من المعلومات، و"آراب كاستينغ" سيستمر و90 في المئة من المواهب سيجدون فرصاً في التمثيل فيما بعد".