ماذا يجمع بين مي حريري وهيفاء وهبي؟

أطلت الفنانة مي حريري بثلاث "لوكات" مختلفة خلال 24 ساعة، مما حيّر "الفانز" الذين يتابعونها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام". في الصورة الأولى أطلت مي بالشعر الأحمر، وعلقت تحتها "لوك جديد". ولأن "الفانز" لم يجتمعوا على رأي واحد حول "اللوك" الجديد، لم يكن أمام مي سوى نشر صورة جديدة وشعرها باللون الأزرق، وعلقت تحتها" فانز ما تزعلوا .. غيّرت من اللون الأحمر إلى اللون الأزرق..لتقديم شيء مختلف"، ثم ما لبثت أن نشرت صورة ثالثة وشعرها باللون الأسود.

مي أشارت في دردشة مع "سيدتي نت" إلى أن التغيير الذي اعتمدته في لون شعرها يرتبط بعمل جديد، ولكنها لن تفصح عنه أبداً إلا في الوقت المحدد.

مي أكدت أن لون شعرها الحالي هو أحمر، وعن السبب الذي جعلها تعتمد بعد أن سبقتها هيفاء وهبي الى إعتماد لون مماثل، ردّت" ما عم بنتبه على شيء. أنا اعتمدت لون الشعر الأحمر منذ فترة بعيدة وتحديداً عندما صورت كليب" خطّو مسكر". اللون الأحمر موضة وكل النساء اعتمدن هذا اللون. هيفاء "لابقلها وحلو عليها كمان".

مي أشارت إلى أنها ستطرح فيديو كليب أغنية "وعدني ما تبعد ولا مرة" من كلمات وألحان سليم عساف، خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنها صورتها في تركيا تحت إدارة المخرج أنور عيد.

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