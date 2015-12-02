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بالفيديو..متصل ببسمة وهبه:أنت السبب في طلاقي زوجتي بعد خلعك الحجاب

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الأربعاء 02-12-2015 18:23

تعرضت الإعلامية بسمة وهبة لموقف محرج للغاية أثناء تقديمها لإحدى حلقات برنامجها"هي مش فوضى"على قناة ten حيث كان موضوع الحلقة عن هل الحجاب عادة أم فرض؟
فتلقت بسمة اتصالاً من أحد الأشخاص يقول لها فيه إنها حينما ارتدت الحجاب أقبلت زوجته على ارتدائه وظلت ترتديه لمدة ثماني سنوات وقال:"حينما خلعته قامت زوجتي بخلعه لأنها تتخذ منك قدوة لها". وأضاف:"الموضوع قد يؤدي إلى الطلاق بيننا"وسألها المتصل:"إنتي ليه قلعتي الحجاب"؟
فكان رد بسمة والتي طلبت من غرفة الكنترول عدم غلق الهاتف أن زوجته لما ارتدت الحجاب كان عليها أن ترتديه لله سبحانه وتعالى وليس من أجلها هي. وحينما خلعته فهذه علاقة بينها وبين ربنا لا دخل لها بها.
أما عن تساؤله لماذا خلعت الحجاب فكان رد بسمة:"وأنت مالك قلعت الحجاب ليه هذا شيء خاص بي وبيني وبين ربي".
وفي نهاية الحلقة بكت بسمة وطلبت من الله سبحانه وتعالى أن يعيدها إلى ارتداء الحجاب وقالت نصاً:" صورتك أنتي اللي بترسميها،وحشمتك انتي اللي بتحدديها، أوعي باللي بيفتي تتأثري، أنتي رمز للثبات وقدوة أوعي تتغيري، ولا يهزك الجهل، انتي جبل وبأيدك بس تغيري"، وأكملت باكية: "اللهم إنك تعلم أني اشتقت لارتداء حجابي كاملًا، لكنك تعلم ربي أني لا أملك له الآن قوة، فيا سامع كل نجوى، عجل لي بارتدائه، ولا تقبضني إليك، إلا وأنا أرتدي".
وكانت بسمة وهبة قد سبق وارتدت الحجاب وكانت تقدم برنامجاً دينياً بعنوان"قبل أن تحاسبوا"إلا إنها فاجأت الجمهور بخلعها له.

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سيدتي

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