بالصور: هؤلاء هم النجوم الأتراك الفائزين بجوائز الفراشة الذهبية 2015

بعد انتظار النجوم الأتراك لحفل مهرجان الفراشة الذهبية السنوي للدراما التلفزيونية الذي يحصد المميزون جوائزه كل عام، ويرفع من قيمة أعمالهم جماهيرياً وتلفزيونياً جراء ما يحصده من استحسان النقاد وملايين الأتراك، جاءت نتائج هذا العام وأسماء الفائزين فيه غير متوقعة ومفاجئة في بعضها، وخيبت آمال نوادي معجبي بعض النجوم الكبار الذين خرجوا بخيبة أمل وروح رياضية عالية.

وتوزعت جوائز مهرجان الفراشة لعام 2015 عن 32 فئة درامية وموسيقية، وأقيم الحفل في مسرح (زورلو سنتر) في اسطنبول وبث على الهواء على شاشة قناة دي التركية، وقدّم فقراته بأسلوب الإعلاميين المحترفين الممثل التركي خالد آرغنش الشهير بالسلطان سليمان الذي حاز تعامله الرومانسي مع زوجته النجمة التركية بيرغوزار كوريل إعجاب الحضور، حين صعدت على المسرح لتقديم إحدى الجوائز ففاجأها بتقبيله يدها برومانسية.

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أما النجوم الفائزون فهم:

-ففاز الممثل الشاب باريش أردوتش الشهير بعمر والممثلة إيلتشين سانغو الشهيرة بدفني بجائزة أفضل ثنائي رومانسي عن مسلسلهما (حب للإيجار).

-وفاز النجم التركي شاتاي أولوسوي الشهير بيمان بجائزة أفضل ممثل تركي عن مسلسله (مد وجزر).

-وفازت النجمة التركية ساريناي ساريكايا الشهيرة بميرا بجائزة أفضل ممثلة تركية عن مسلسلها (مد وجزر).

-وفازت النجمة التركية أوزغي أوزبيرنتجي الشهيرة بألما بجائزة أفضل ممثلة كوميدية عن مسلسلها (العشق مجدداً).

-وفاز النجمان التركيان (أحمد كورال) و(مراد جيمغير) بجائزة أفضل ممثل كوميدي مناصفة عن مسلسلهما (أخي بيه).

-وفاز مسلسل (غولدور غولدور) بجائزة أفضل مسلسل كوميدي تركي وكرم أبرز نجومه حيث صعد منهم (19) ممثل وممثلة كرموا جميعاً من بينهم: أوزغي بوراك الشهيرة برفيف ، وعلي سونال.

-وفاز مسلسل (بنات الشمس) بجائزة أفضل مسلسل درامي تركي وقدم لفريقه الجائزة النجم التركي كينان أميرزالي أوغلو الشهير بماهر كارا.

-وفاز الطفل أتابريك موتلو بجائزة أفضل ممثل طفل عن مسلسله (بويراز كاراييل) وتشاركه بطولته بورتشن ترزي أوغلو الشهيرة بآزاد الذي بكى من سعادته بالجائزة، وحركت دموعه مشاعر الحضور فبكى معه البعض تأثراً بكلمته العفوية، وحين نزل من المسرح عانقته مهنئة بتأثر كبير النجمة الشابة ساريناي ساريكايا.

-وفاز المخرج علي بيلغين عن مسلسله (مد وجزر) والمخرجة تشاري فيلا لوستووالي عن مسلسلها (بويراز كاراييل) بجائزة أفضل إخراج درامي مناصفةً.

كما كان لنجوم الغناء والموسيقى حصة كبيرة من جوائز الفراشة الذهبية ففازت (سيلا) كأفضل مغنية بوب تركية لعام 2015،وفاز (مصطفى جيجيلي كأفضل مغني بوب تركي لعام 2015.

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على هامش الحفل:

-قدم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والصحافة جوائز الفراشة الذهبية كان أكثرهم شعبية على المسرح : كينان أميرزالي أوغلو وبيرغوزار كوريل والمخرج الكبير عثمان سيناف.

-سفر النجمة التركية توبا بويوكستون مع ابنتيها مايا وتوبراك إلى باريس قبل الحفل بأيام جعل البعض يعتقد إنها ربما سرب إليها عدم فوزها وزميلها أنجين أكيوريك بجائزة أفضل ثنائي رومانسي عن مسلسلهما (العشق الأسود)، وعدم فوزها عن فئة أفضل ممثلة تركية حيث فازت بها ساريناي ساريكايا ،وتوقع الألاف من المعجبين بهما أن تفوز بإحدى الجائزتين على الأقل.

كما لوحظ غياب أنجين أكيوريك أيضاً عن الحفل.

ويعتقد البعض بأن إدارة المهرجان أحبت هذا العام الإهتمام بمسلسلات الموسم الجديد المستمرة في العرض لموسم ثاني بدلا من مسلسلات انتهى عرضها من أشهر طويلة ونالت ما تستحق من جوائز وإشادة إعلامية عام 2014 في دورتها الفائتة.

-لوحظ حضور أوزغي أوزبيرنجي الحفل برفقة حبيبها بوراك الذي شاركها فرحة فوزها بجائزة أفضل ممثلة كوميدية تركية لكونها أول جائزة لها عن فئة الدراما الكوميدية حيث اشتهرت في تركيا وخارجها بأدوارها الرومانسية.

-رشحت خمس ممثلات لفئة أفضل ممثلة تركية هن: توبا بويوكستون ، بيرغوزار كوريل، بورتشن ترزي أوغلو، نورغول يشلشاي، ساريناي ساريكايا ، وغاب منهن: توبا بويوكستون ونورغول يشلشاي.

-تنافس الممثلان الصديقان شاتاي أولوسوي الشهير بأمير وكينان أميرزالي وخالد آرغنش في الأناقة والوسامة وتسائلت الصحافة: من كان الأوسم والأكثر أناقة في حفل الفراشة الذهبية 2015؟

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