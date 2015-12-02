فوائد الجوافة أهمها خفض الوزن والوقاية من الأنفلونزا

الجوافة إحدى الفواكه التى يفضلها الكثيرون لجودة مذاقها وفوائدها الصحية العديدة التى تجعل ربة البيت تهتم بشرائها، وإعدادها كعصير طبيعى مفيد لصحة الأسرة، لتقوية مناعتهم وحمايتهم من الأمراض. فوائد الجوافة فى الوقاية من البرد والأنفلوزنزا

> حول ذلك يقول دكتور أحمد طايع، استشارى الجهاز الهضمى والتغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن الجوافة إحدى الفواكه الغنية بفيتامين سى، الذى يساهم فى تحسين كفاءة مناعة الجسم وتعمل على تقويته، ما يجعل تناولها مفيدا فى الوقاية من الإصابة بالأمراض مثل أدوار البرد والأنفلونزا . فوائد الجوافة والتخسيس

> واستكمل الدكتور طايع قائلا "تحتوى الجوافة على نسبة معقولة من السكريات، لذلك فهى تحتوى على سعرات حرارية قليلة بعكس الفواكه الأخرى المحتوية على نسب عالية من السكريات، لذلك يقوم الأطباء بإدراج الجوافة ضمن الفواكه المسموح بها بالبرنامج الغذائى لإنقاص الوزن لاحتوائها على سعرات حرارية منخفضة . نصائح لتناول الجوافة

> ينصح الدكتور طايع بضرورة تناول الجوافة للحصول على فوائدها الصحية العديدة، فيما يتعلق بالحماية من الأمراض والوقاية من الإصابة بأدوار البرد والأنفلونزا.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365