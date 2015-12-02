انسحاب تنظيم القاعدة من جعار اليمنية إثر مواجهات مع المقاومة

انسحب متشددو تنظيم القاعدة من مدينة جعار فى محافظة أبين جنوبى اليمن بعد ساعات من مواجهات مع مقاتلى اللجان الشعبية الأربعاء.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية عن عضو المجلس المحلى فى جعار، عبد الله جعبل، قوله "إن عناصر القاعدة انسحبت بعد اشتباكات أوقعت 15 قتيلا من اللجان الشعبية والمتشددين".

وكان التنظيم المتشدد شن هجوما على المدينة وأقدم على تفجير مقر اللجان الشعبية التى شاركت إلى جانب القوات الشرعية بتحرير أبين من ميليشيات الحوثى وصالح.

وتتهم تقارير دولية الرئيس السابق على عبد الله صالح، المتحالف مع الحوثيين الموالين لإيران، بعقد تحالفات سرية مع القاعدة، بغية تجنيد المتشددين لتحقيق مصالحه.

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