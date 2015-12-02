17 غارة جوية على مواقع "داعش " فى العراق وسوريا خلال 24 ساعة

>شنت قوات التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية 17 غارة جوية على مواقع عصابات تنظيم "داعش " الإرهابى المسلح فى العراق وسوريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .

وقالت قوة المهام المشتركة، فى بيان لها أوردته قناة العربية الإخبارية اليوم الأربعاء إن قوات التحالف شنت غارتين فى سوريا قرب بلدة "عين عيسى" استهدفتا وحدة تكتيكية لتنظيم "داعش" ودمرتا موقعين قتاليين للتنظيم .

وأشار البيان إلى أن التحالف الدولى شن 15 غارة جوية فى العراق بالقرب من مدن "البوحياة والرمادى وسنجار وسلطان عبدالله وتلعفر" دمر خلالها وحدات تكتيكية ومركز قيادة وتحكم ومواقع دفاعية واستراتيجية ومصنع تفخيخ سيارات، وسيارة مفخخة ومبنيين، وعشرة مواقع قتالية، وعبوة ناسفة بدائية الصنع ونفقا تستخدمه "داعش" .

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