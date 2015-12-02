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رئيس وزراء تونس يزور الأردن وقطر وإيطاليا لمناقشة ملفات إقتصادية وأمنية

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رئيس وزراء تونس يزور الأردن وقطر وإيطاليا لمناقشة ملفات إقتصادية وأمنية رئيس وزراء تونس يزور الأردن وقطر وإيطاليا لمناقشة ملفات إقتصادية وأمنية

>يقوم رئيس الوزراء التونسى، الحبيب الصيد، بزيارة لكل من الأردن وقطر وإيطاليا اعتبارًا من الأحد القادم لبحث العديد من الملفات الاقتصادية والأمنية وذلك برفقة وفد أعضاء حكومته.

من جهة أخرى، ذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الأحد، أن الصيد اجتمع اليوم مع الأمين العام للانتربول، يورجن ستوك، الذى صرح -عقب اللقاء- بالقصبة، بأنه تم الاتفاق على دعم الشراكة بين الجانبين ومناقشة نشاط مكتب الانتربول فى تونس وسعيه إلى الحماية من خطر الجريمة المنظمة والجماعات الارهابية، فضلا عن تناول كيفية دعم قدرات وإمكانيات الأجهزة الأمنية التونسية فى ضبط الحدود وتقاسم التجارب وتوفير الإمكانيات اللازمة لمواجهة الخطر الإرهابى.
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