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بالفيديو..شيخ الأزهر لسفير الفاتيكان:العالم بحاجة لرجال الدين أكثر من المال

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بالفيديو..شيخ الأزهر لسفير الفاتيكان:العالم بحاجة لرجال الدين أكثر من المال بالفيديو..شيخ الأزهر لسفير الفاتيكان:العالم بحاجة لرجال الدين أكثر من المال
قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر: إن الأزهر يسعى دائما إلى دعم كل ما يفضى إلى إحلال السلام والاستقرار فى العالم، موضحًا أن الأزهر يعمل بكل هيئاته على التواصل مع شعوب العالم، من أجل نشر ثقافة التعايش السلمى بين الجميع.

وأضاف أن الأزهر يدعم كل الارتباطات القوية بين مختلف الشعوب والدول على المستوى الثقافى والدينى، لأن العالم الآن بحاجة إلى علماء الدين ورجاله أكثر من قوة المال والاقتصاد التى أوجدت قوة السلاح والتى أشقت البشرية فى التاريخ المعاصر، لافتا إلى أن الأزهر على استعداد للعمل مع كل محبى السلام لإزالة التوترات التى تسببت فيها بعض الأنظمة العالمية من أجل مصالحها الشخصية.
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>جاء ذلك خلال استقباله برونو موزارى، سفير الفاتيكان بالقاهرة، وذلك لبحث سبل الحوار المشترك بين الأزهر والفاتيكان.

من جانبه، أعرب السفير عن سعادته بلقاء الإمام الأكبر فى أول زيارة له إلى مشيخة الأزهر منذ تسلمه منصبه الجديد بالقاهرة، مؤكدا تقديره للأزهر وجهود شيخه فى إقرار السلام الإنسانى على المستويين الإقليمى والعالمى.

وأضاف السفير أن الفاتيكان سوف يعمل من خلال خطوات جادة على إعادة الحوار بين الأزهر والفاتيكان، لإيمانه بأن الأديان السماوية كلها تدعو إلى إشاعة قيم العدل والسلام من أجل تقدم الإنسانية.

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مصر 365

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