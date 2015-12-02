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ولى ولى العهد السعودى: دور مصر القوى يبعث رسالة طمأنة لصالح المنطقة بالكامل

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ولى ولى العهد السعودى: دور مصر القوى يبعث رسالة طمأنة لصالح المنطقة بالكامل ولى ولى العهد السعودى: دور مصر القوى يبعث رسالة طمأنة لصالح المنطقة بالكامل
أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى ولى العهد والنائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى إلى أن دور القوى يبعث رسالة طمأنة لصالح المنطقة بالكامل، موضحا أن مصالح البلدين مشتركة، وأن هناك تحديات مشتركة تواجه البلدين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس التنسيقى المصرى السعودى الذى عقد اليوم بمقر الديوان الملكى بالعاصمة الرياض برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى ولى العهد السعودى، وبحضور أعضاء المجلس من الجانبين.

وأضاف ولى ولى العهد السعودى أن هناك جهدا مصريا سعوديا مشتركا لمواجهة هذه التحديات سواء كانت اقتصادية او أمنية، مشيرا إلى أن مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى والإنمائى بين الجانبين كبيرة للغاية خاصة فى قطاعات البترول والطاقة والزراعة والاستثمارات وان اجتماعات اليوم تمثل ركيزة مهمة فى وضع وتحديد الأُطر للانطلاق بالعلاقات الى آفاق جديدة خلال الفترة القصيرة المقبلة.

من جانبه قال المهندس شريف إسماعيل إن عقد تلك الاجتماعات يعد تجسيدا لما يوليه الجانبين من أهمية كبيرة للعلاقات التى ترتكز على أسس تاريخية، وأن مصر تفتح ذراعيها للتعاون السعودى فى كافة المجالات، مشيرا الى ان التحديات التى تواجه المنطقة تجعل الحاجة للتنسيق المصرى السعودى ملحا ورئيسيا لأحداث الاستقرار بالمنطقة .


>- بالصور.. بدء اجتماع اللجنة المشتركة برئاسة رئيس وزراء مصر ولى ولى عهد السعودية بالرياض

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مصر 365

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