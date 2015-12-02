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تركيا توقع مذكرة تفاهم أولية لاستيراد غاز مسال من قطر

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تركيا توقع مذكرة تفاهم أولية لاستيراد غاز مسال من قطر تركيا توقع مذكرة تفاهم أولية لاستيراد غاز مسال من قطر

وقعت كل من شركة خطوط أنابيب نقل البترول التركية(بوتاش)، وشركة النفط الوطنية القطرية، مذكرة تفاهم أولية لاستيراد تركيا الغاز الطبيعي المسال من قطر على المدى الطويل وبشكل منتظم.

وأفاد مصادر صحفية، أن مذكرة التفاهم وقّعت اليوم الأربعاء، خلال اليوم الثاني من زيارة يجريها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى قطر، وفقاً لما نقلته “وكالة أنباء الأناضول”.

وبدأ الجانبان بالإعداد من أجل تشكيل أرضية للاتفاق الأساسي، حيث من المنتظر أن يتم التوقيع على الاتفاق الذي يحتوي على تفاصيل مدة الاتفاق وكمية الغاز الطبيعي المسال المزمع استيراده من قطر، خلال وقت قريب.

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