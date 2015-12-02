بالصور.. كفيف يدلى بصوته فى شبرا الخيمة ويطالب المواطنين بالمشاركة

رصدت عدسة "اليوم السابع"، مواطنا "كفيفا"، لم تمنعه إعاقته عن المشاركة فى التصويت بانتخابات الإعادة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.

وأصر المواطن سعيد عليوة، من سكان المنشية الجديدة بشبرا الخيمة أول، على الحضور اليوم والإدلاء بصوته فى الانتخابات البرلمانية؛ وطالب أعضاء البرلمان بالنظر إلى شبرا الخيمة وإصلاح البلد، موجها رسالة للشباب، "أنا عايز كل اللى ما نزلش ينتخب لازم ينزل ويدلى بصوته، من أجل إصلاح البلد لتوفير العيش واستكمال خارطة الطريق"، مطالباً بإنشاء جمعية لرعاية الكفيف، واختتم كلمته مرددا هتافات "تحيا مصر".

وبفوز خالد يوسف بمقعد دائرة كفر شكر والإعلامى أحمد بدوى بأحد مقعدى دائرة طوخ – يتنافس فى جولة الإعادة بالقليوبية 44 مرشحًا لحصد 22 مقعدا بكامل دوائر المحافظة الـ 10 "مركز بنها - قسم بنها - كفر شكر - طوخ - القناطر - قليوب، - قسم أول شبرا، - قسم ثان شبرا - الخانكة والخصوص والعبور - شبين القناطر".

ويبلغ عدد الناخبين بالقليوبية 2 مليون و848 ألفا و665 يصوتون فى 1248 لجنة فرعية بإشراف 546 مركزا انتخابيا وتوزع المقاعد بواقع "واحد" لدائرتين و2 لدائرتين و3 مقاعد لـ 5 دوائر و4 مقاعد لدائرة واحدة.

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ 5 محافظات – ليستمر الصراع فى 99 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء ودائرة كفر شكر بالقليوبية من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم حصدت "فى حب مصر" الـ 120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة،الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر"



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