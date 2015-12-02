بالصور.. أنصار مرشحين ينظمون مقرات لتوجيه الناخبين أمام لجان كفر الشيخ

أقام عدد من أنصار المرشحين مقرات لتوجيه الناخبين أمام عدد من لجان الدائرة السادسة ومقرها الرياض، منها لجنة أم سن، وعدد من لجان بندر كفر الشيخ، دون رصد لتلك المخالفات من اللجان المتابعة لعملية رصد المخالفات .

واستخدموا التوك توك فى الدعاية الانتخابية فى كل الدوائر الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ، كما تواجد عدد أنصار المرشحين يحملون صورهم دون مراعاة للصمت الانتخابى.

وشهدت مدينة فوه مشادات كلامية بين أنصار يوسف البدرى وعلاء سلام من جهة، وأنصار فتحى الشرقاوى الذى تحالف مع صلاح المعداوى ضد البندرى وسلام من جهة أخرى وتم استدعاء رجال الشرطة للتفرقة بين الجانبين .

ويتنافس 32 مرشحًا على 16 مقعدا فى 8 دوائر، والمنافسة تختلف من دائرة لأخرى فهناك منافسة بين أحزاب لنيل مقاعد الدائرة وهناك منافسه بين عائلات لنيل المقعد وهناك منافسه بين مراكز والمدن والانتماء للمدن والقرى ستكون الفيصل فى انتزاع المقاعد .

وتحوى المحافظة 2 مليون و28 ألفا و433 ناخبا يصوتون فى 958 لجنة فرعية بإشراف 529 مركزًا انتخابيًا.

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