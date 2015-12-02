محافظ الأقصر يبحث سبل تشجيع الاستثمار من خلال تسهيلات وبرامج جذابة

عقد محافظ الأقصر محمد بدر، مساء اليوم الأربعاء، إجتماعا مع رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس إسماعيل جابر لمناقشة خطة تجهيز المنطقة الصناعية بالبغدادي بمدينة البياضية، ناقشا خلاله الاجراءات التنفيذية لتنمية المنطقة وبحث كيفية تشجيع المستثمرين ووضع برامج جاذبة لهم واهمية تحديد نوع الصناعات المطلوبة ومدي جدية الطلبات المقدمة من المستثمرين .

واقترح رئيس هئية التنمية الصناعية اعادة تخطيط المنطقة عبر اربعة مراحل علي ان يتم البدء بتنمية كل مرحلة منفردة تمهيدا لإقامة مشروعات تتناسب وطبيعة المحافظة السياحية ولا تؤثر علي البيئة كالصناعات الغذائية والمنسوجات والمفروشات .

ومن جانبه اكد المحافظ علي ضرورة وضع آلية جديدة لتشجيع الاستثمار في المحافظة، تتضمن تقديم حزمة من التسهيلات الهادفة لجذب المستمرين ورجال الأعمال المصريين والعرب والأجانب، وتشجيعهم ومساعدتهم على تحديد الفرص الاستثمارية المناسبة لهم من خلال وضع خريطة حقيقية للاستثمار في الأقصر ومدنها ومراكزها، والعمل على خلق المناخ الجاذب للاستثمار، ووضع عدد من دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لعدد من المشروعات ، تمهيدا لإعادة طرحها أمام المستثمرين وتحقيق تنمية حقيقيةومستدامة داخل المحافظة التاريخية.

واشار اللواء عادل مهران سكرتير عام محافظة الاقصر الي اهمية تسويق المنطقة وتهئيتها لاقامة صناعات تناسب المحافظة لافتا الي ضرورة وضع حوافز للمستثمرين ومميزات خاصة لجذبهم الي المحافظة.

يذكر أنه كان قد صدر القرار الجمهوري بإنشاء المنطقة الصناعية بالبغدادي بمدينة البياضية عام 2009 علي مساحة نحو 220 فدان تم زيادتها بعد ذلك الي 311 ويوجد بها مصنع للطوب الطفلي.

>حضر الاجتماع العميد مصطفي عبد الرحيم السكرتير المساعد والعميد احمد معوض رئيس مدينة البياضية ومسئولي الاستثمار والإسكان والكهرباء والشبكات الارضية والتخطيط والطرق والحسابات وقيادات هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.