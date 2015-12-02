بالصور.. مرشحان يخترقان الصمت الانتخابى بمسيرة تطوف 5 قرى فى الغربية

اخترق المرشحان الدكتور محمد الشورى، وحامد اللباد -واللذان تحالفا سويا لخوض جولة الإعادة فى دائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية، فى مواجهة المرشحين محمد أحمد زايد مرشح مستقبل وطن وجبر العشرى مرشح حزب الوفد- الصمت الانتخابى، بتنظيمهما مسيرة بالسيارات طافت قرى كفر حسان، ميت عساس، محلة زياد، بهبيت الحجارة، كفر الصارم وفى شوارع المدينة.

كان المرشحان قد عقدا اجتماعا، وتحالفا سويا لدعم كل منهما الآخر فى جولة الإعادة.

ويتنافس فى آخر جولات الانتخابات البرلمانية 426 مرشحا على أصوات 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا لحصد 213 مقعدا - بعد حسم 9 مقاعد بـ5 محافظات – ليستمر الصراع فى 99 دائرة – بعد حسم دائرتين بشمال سيناء ودائرة كفر شكر بالقليوبية من الجولة الأولى - بـ 13 محافظة هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء".

وفى نظام القوائم، حصدت "فى حب مصر" الـ120 مقعدا بالقطاعات الأربعة "القاهرة، الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا".

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب"، إضافة إلى 120 عضوا بالقائمة حصدتهم "فى حب مصر".

- بالصور.. فى الساعات الأولى لآخر أيام الانتخابات بالمحافظات .. حبس نجل شقيقة وزير الاقتصاد الأسبق لسبه رئيس لجنة بالشرقية..وإغلاق أخرى بالدقهلية لتعدى أمين شرطة على قاضٍ..وإطلاق نيران تحذيرية بالعريش

- سفارة مصر بالكويت تنتهى من فرز نتائج الانتخابات وترسلها للجنة العليا

- الحكومة تمنح العاملين بالجهاز الإدارى إجازة نصف يوم فى ثانى أيام الإعادة

- "عمليات القضاة": اللجان فتحت فى مواعيدها ولم نتلق شكاوى من تأخر التصويت

- حبس نجل شقيقة مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق لسبه رئيس لجنة بالشرقية

- ننشر صور إدلاء الرئيس السيسى بصوته فى جولة الإعادة بالانتخابات

- السيسى يغادر لجنته الانتخابية فى مصر الجديدة بعد الإدلاء بصوته

- نبيل العربى يدلى بصوته فى جولة الإعادة.. ويشيد بعملية الاقتراع