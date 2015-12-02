بالصور.. جامعة أسيوط تشهد فعاليات الحفل الختامى لحملة "عام دراسى بلا عنف"

شهدت قاعة المؤتمرات بجامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، فعاليات الحفل الختامى لحملة الدعوة وكسب التأييد تحت عنوان "عام دراسى بلا عنف"، تحت رعاية المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، وبمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية الشريكة ومنظمات المجتمع، والمئات من طلاب ومعلمين المدارس التى يتم فيها تنفيذ مشروع العنف المدرسى، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، ومديرية التربية والتعليم.

وحضر اللواء ماجد السيد، سكرتير عام محافظة أسيوط، ومحمد حمدى دسوقى، والدكتورة إليزابيث شاكر، عضوى مجلس النواب، ومحمد فؤاد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وعبد الفتاح أبو شامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والدكتورة سحر عبد المجيد، مستشار المحافظ لشئون المرأة، وحاتم قطب، ممثل هيئة تيردى زوم السويسرية بصعيد مصر، وإيمان متولى، مدير المشروع بالهيئة.

وقال اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام المحافظة، فى الكلمة التى ألقاها نيابة عن المحافظ: "أنقل إليكم تحيات المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، ولولا ظروف الزيارات الخارجية لكان معكم فى تدشين حملتكم، وأرحب بأولادى من مدارس محافظة أسيوط، الذين شرفت بمشاركتهم بالمهرجان الرائع بحديقة الفردوس بمشاركة 675 طفلاً و60 معلمًا من 15 مدرسة من مدينة أسيوط ومركز أبو تيج، الذى عبر عن أنه حقًا أطفالنا تملك الكثير من المهارات والقدرات التى إذا أحسن الاستثمار بها وبناء قدراتهم ومساندتهم ودعم القيم الإيجابية بداخلهم فإننا بالفعل سننتظر مستقبلاً مشرقًا بهم".

وأضاف قائلاً: "أهنئكم بدعوتكم لنبذ العنف بكل أشكاله وأدعو المجتمع بكل طوائفه إلى مشاركة الأطفال ومساندتهم وحمايتهم من كل أشكال الإساءة".

وقدم طلاب المدارس المشاركون فى المشروع عروضًا مسرحية وفقرات فنية متعددة لاقت استحسان الحاضرين، كما تم عرض تجارب الجمعيات الشريكة فى مناهضة العنف المدرسى.

وفى ختام الاحتفالية استلم السكرتير العام، درع الهيئة، وتسلم حاتم قطب، ممثل هيئة تير دى زوم بصعيد مصر، درع المحافظة، تكريمًا له على جهوده، كما تم تكريم وكلاء الوزارة ومديرى المدارس المشاركة ومنحهم دروع الهيئة.



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