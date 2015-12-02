بالصور..رئيس جامعة طنطا يتفقد المدن الجامعية ويشارك الطلاب تناول الغداء

شارك الدكتور عبدالحكيم عبدالخالق خليل، رئيس جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، طلاب المدن الجامعية بسبرباى تناول وجبة الغداء، واطمأن من خلالها على جودة الغذاء المقدم لهم ومطابقته للمواصفات، شاركه الدكتور مدثر طه أبو الخير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأسامة السنوسى مدير عام المدن الجامعية.

وتفقد "خليل" مطاعم المدن الجامعية والمبنى السكنى وغرف إقامة الطلاب، للاطمئنان على كفاءة الخدمات المقدمة لطلاب، وتناول معهم الغدا،ء وطالب رئيس الجامعة الطلاب بالحفاظ على مدينتهم والالتزام بالتعليمات المنظمة لإقامتهم بها.

كما تفقد رئيس الجامعة ومرافقوه المنشآت بمجمع الكليات بسبرباى للاطمئنان على مدى الالتزام بجدول استكمال هذه المنشآت، ومنها أعمال إنشاءات حمام السباحة بكلية التربية الرياضية، مطالباً بسرعة الانتهاء منه فى الوقت المحدد.



>