أخبار عاجلة

صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور..رئيس جامعة طنطا يتفقد المدن الجامعية ويشارك الطلاب تناول الغداء

Google+ Print
بالصور..رئيس جامعة طنطا يتفقد المدن الجامعية ويشارك الطلاب تناول الغداء بالصور..رئيس جامعة طنطا يتفقد المدن الجامعية ويشارك الطلاب تناول الغداء
شارك الدكتور عبدالحكيم عبدالخالق خليل، رئيس جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، طلاب المدن الجامعية بسبرباى تناول وجبة الغداء، واطمأن من خلالها على جودة الغذاء المقدم لهم ومطابقته للمواصفات، شاركه الدكتور مدثر طه أبو الخير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأسامة السنوسى مدير عام المدن الجامعية.

وتفقد "خليل" مطاعم المدن الجامعية والمبنى السكنى وغرف إقامة الطلاب، للاطمئنان على كفاءة الخدمات المقدمة لطلاب، وتناول معهم الغدا،ء وطالب رئيس الجامعة الطلاب بالحفاظ على مدينتهم والالتزام بالتعليمات المنظمة لإقامتهم بها.

كما تفقد رئيس الجامعة ومرافقوه المنشآت بمجمع الكليات بسبرباى للاطمئنان على مدى الالتزام بجدول استكمال هذه المنشآت، ومنها أعمال إنشاءات حمام السباحة بكلية التربية الرياضية، مطالباً بسرعة الانتهاء منه فى الوقت المحدد.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365