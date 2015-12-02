مفاجأة.. "عين الجمل" يقلل الإصابة بمرض السكر من النوع 2

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون عن نتائج جديدة ومثيرة، حيث أفادت أن تناول حفنة من عين الجمل يوميا يمكن أن تبقى الطبيب بعيدا، خاصة بالنسبة لبعض الناس الذين هم عرضة لخطر الإصابة بمرض السكرى.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 31 رجلا و81 إمرأة معرضية لخطر للإصابة بالسكرى، ووجد الباحثون أنه عند إضافة 56 جراما من عين الجمل أى ما يعادل 14 ثمرة من الجوز، لغذائهم اليومى لمدة ستة أشهر، تحسنت لديهم وظيفة الأوعية الدموية وانخفض مستوى الكوليسترول الضار "LDL"، الذى يتراكم فى الأوعية الدموية ويمكن أن يؤدى إلى تجلط الدم والنوبات القلبية.

وأوضح الباحثون أن ضعف الأوعية الدموية وارتفاع نسبة الكولسترول الضار "LDL" كلاهما عوامل خطر لمرض السكرى من النوع 2، الذى يرتبط مع السمنة والشيخوخة والذى يحدث عندما لا يستطيع الجسم فى الحصول على ما يكفى من هرمون الأنسولين.

قال مؤلف الدراسة الدكتور ديفيد كاتز من مركز بحوث الوقاية بجامعة يال فى ديربى بولاية كونيتيكت، أن عين الجمل هو غنى بالأحماض الدهنية الجيدة مثل "Omega 3"، والمواد المغذية الأخرى مثل حامض الفوليك وفيتامين E، التى لا تسبب زيادة الوزن على الرغم من أنها من المواد الغذائية ذات السعرات الحرارية العالية.

وأضاف الباحثون أن عين الجمل غنى بمواد جيدة للصحة العامة تجعله يخفض ضغط الدم ويقلل من نسبة السكر فى الدم.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News"، وذلك فى الثانى من شهر ديسمبر الجارى.