ولي ولي العهد السعودي : دور مصر يبعث رسالة طمأنة للمنطقة ونواجه معًا تحديات مشتركة

قال ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن دور مصر القوي يبعث رسالة طمأنة لصالح المنطقة بالكامل، وإن مصالح البلدين مشتركة كما أن هناك تحديات مشتركة .. مشيراً إلى أن هناك جهد مصري سعودي لمواجهة هذه التحديات سواء كانت اقتصادية أو أمنية.

وأكد الأمير محمد بن سلمان، خلال الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي السعودي المصري بالعاصمة السعودية الرياض برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، بحضور أعضاء المجلس من الجانبين، أن مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والإنمائي بين الجانبين كبيرة للغاية خاصة في قطاعات البترول والطاقة والزراعة والاستثمار، وأضاف ان اجتماعات اليوم تمثل ركيزة مهمة في وضع وتحديد الأُطر للانطلاق بالعلاقات الي آفاق جديدة خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من مجالات التعاون والتأكيد علي الرغبة والسعي المشترك لإنجاز عدد من المبادرات والمشروعات والاتفاقيات والبرامج التنفيذية المنبثقة عن اعلان القاهرة.

و أكد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، علي ان عقد تلك الاجتماعات يعد تجسيداً لما يوليه الجانبين من أهمية كبيرة للعلاقات التي ترتكز علي أسس تاريخية وان مصر تفتح زراعيها للتعاون المصرى السعودي في كافة المجالات .

وأشار الي ان التحديات التي تواجه المنطقة تجعل الحاجة للتنسيق المصري السعودي ملحا ورئيسياً لأحداث الاستقرار بالمنطقة .

وتم الاتفاق علي ان يعقد اجتماع اللجان التنسيقية المصرية السعودية بالقاهرة في ١٣ ديسمبر الجاري علي ان يرأس الجانب المصري وزير الاستثمار اشرف سالمان، فيما يرأس الجانب السعودي الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي .

وفى نهاية الاجتماع، وقع كل من المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وسمو الامير محمد بن سلمان، ولى ولى العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، على محضر الاجتماع الاول لمجلس التنسيق السعودى المصرى.