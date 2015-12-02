كيف تحافظين على صحة أسنانك أثناء الحمل؟

خلال فترة الحمل ربما تعاني المرأة الحامل من آلام في أسنانها، لكنَّها قد تتجاهل ذلك، وإذا اضطرت راجعت طبيب الأسنان في مرحلة متأخرة، ربما تحتاج فيها إلى علاج العصب أو الخلع.

«سيدتي وطفلك» التقت بطبيبة الأسنان بمجمع عيادات ابن سينا الطبي، الدكتورة روان صالح بن همام؛ لتقدّم لك بعض النصائح الطبيَّة؛ للحفاظ على أسنانك أثناء الحمل.

الفترة الأولى (ثلاثة الأشهر الأولى من الحمل)

تصاب المرأة الحامل خلال ثلاثة الأشهر الأولى باضطرابات هورمونيَّة، ومنها ازدياد الالتهابات اللثويَّة مثل احمرار وانتفاخ اللثة، إضافة إلى نزيف لثوي عند تنظيف الأسنان بالفرشاة أو الخيط، وتظهر في بعض الأحيان أورام على اللثة تسمى الورم الحملي (pregnancy tumor).

نصيحة

إذا كنت في هذه المرحلة تعانين من تقيؤ أو غثيان فيجب أن تعملي على تخفيف نسبة الحموضة في الفم؛ لأنَّها تؤدي إلى تحلل وتآكل مكونات الأسنان، استخدمي معجون أسنان يحتوي على الفلورايد أو غسول الفم الطبي، أو على الأقل المضمضة بالماء بعد القيء مباشرة.

الفترة الثانية (ثلاثة الأشهر الوسطى من الحمل)

في هذه الأشهر (الشهر الرابع والخامس والسادس من الحمل) يكون استخدام البنج الموضعي من دون أدرينالين بكميات قليلة غير ضار.

نصيحة

هذه الفترة آمنة لتعالجي أسنانك مثل الحشوات والتركيبات

الفترة الثالثة (ثلاثة الأشهر الأخيرة من الحمل)

مع استمرار العصارة المعويَّة بالارتجاع إلى المريء؛ تزيد هذه الأعراض عند النوم أو بعد الأكل مباشرة، عليك الابتعاد عن الدهون والمأكولات المقليَّة، ويساعد شرب الحليب ومكعبات الثلج على الإقلال من الشعور بالحموضة. لذا يفضل عدم امتلاء المعدة بالطعام.

نصيحة

إذا تعرضت لآلام سببها التهاب العصب؛ فعلى طبيب الأسنان إزالة العصب الملتهب من الجذور بعد استخدام بنج موضعي لا يحتوي على أدرينالين. وإذا احتجت لأخذ صورة أشعة سينيَّة فتعود إلى تقييم الطبيب، أو يتم تأجيلها إلى ما بعد الولادة، لكن إذا اضطر لأخذها فيجب استخدام واقي الأشعة المكون من مادَّة الرصاص؛ للحفاظ على صحة الجنين.

تحذيرات اتبعيها:

ـ اهتمي بنظافة فمك وأسنانك بالتفريش بفرشاة ناعمة، واستعمال معجون أسنان بالفلورايد بعد كل وجبة، واستعمال الخيط الطبي وغسول الفم يومياً.

ـ زوري طبيب الأسنان للكشف الدوري، وأخبريه بأنك حامل وفي أي شهر لكي يقوم بالاحتياطات اللازمة عند التدخل الجراحي، أو غير ذلك من التدخلات السنية.



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