الحمل الكاذب .. كيف تتخلصين من الإحساس به؟

يعتبر الحمل الكاذب حالة من حالات التهيؤات النفسية، التي تتعرض لها السيدات، فتشعر السيدة بأعراض الحمل على الرغم من عدم وجوده، فيحدث انقطاع الحيض، شعور بالغثيان، زيادة في حجم البطن، كبر حجم الثديين، حركة في البطن، زيادة في الوزن، وفي الحقيقة لا تكون هذه الحركة التي تشعر بها المرأة في بطنها حركة للجنين، بل هي عبارة عن حركة الأمعاء نتيجة الانتفاخ بالغازات.



وهناك إجماع، كما توضح أخصائية النساء والولادة الدكتورة نسرين أبو حمد من مستوصف العليا الطبي على أن السبب هو حب المرأة الشديد للإنجاب بعد عدة محاولات يائسة انتهت بالإجهاض، أو بسبب إصابتها بالعقم أو قربها من سن اليأس أو حتى رغبتها بالزواج، وبمجرد بدء المرأة بتحليل بعض الأعراض يبدأ الدماغ بإعطاء أوامر لإفراز هرمونات الحمل الأستروجين والبرولاكتين، التي تسبب أعراض الحمل الحقيقي.

التقدم الطبي والتكنولوجي جعل اكتشاف هذا النوع من الحمل أمراً سهلاً من خلال الموجات فوق الصوتية، التي يتم إجراؤها للرحم وكأنها حالة متابعة طبيعية للحمل، فلا يظهر الجنين ولا تسمع نبضات قلبه.



• نصائح تهمك

- استغلي وقت فراغك بالمشاركة في نادٍ رياضي للتسلية المفيدة.

- راجعي طبيبة نسائية لمتابعة وضع الهرمونات، وتنظيم نزول الدورة الشهرية.

- تجنبي التدخين الذي يؤثر سلباً في تحقيق رغبة الحمل.

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