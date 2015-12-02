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معسكر الإسماعيلي- أبو السعود لـ في الجول: لقاء الترجي أفرز لاعبين رائعين وأخرين ليس لهم مكانا

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معسكر الإسماعيلي- أبو السعود لـ في الجول: لقاء الترجي أفرز لاعبين رائعين وأخرين ليس لهم مكانا معسكر الإسماعيلي- أبو السعود لـ في الجول: لقاء الترجي أفرز لاعبين رائعين وأخرين ليس لهم مكانا

أشاد محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي بأداء بعض اللاعبين الذين خاضوا مباراة الفريق الودية الثلاثاء ضد الترجي التونسي الذي فاز على الدراويش بثلاثية دون رد.

وكشف أبو السعود أن المباراة أظهرت ما يحتاجه المدير الفني أحمد حسام ميدو من تدعيمات في المرحلة المقبلة.

وأكد أبو السعود أن الثلاثي الشاب باهر محمدي وعمر الوحش وكريم الضوي قدموا أداء رائعا في المباراة ونالوا ساتحسان الجهاز الفني.

وأثنى أبو السعود على المكان الذي يقيم فيه الفريق معسكره في تونس وأكد أن التجربة أيضا أثبتت أن بعض اللاعبين لا يستحقون اللعب بإسم الدراويش.

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