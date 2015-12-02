ختام فعاليات التدريب العسكري المصري البحرينى «خالد بن الوليد» بحضور عدد من قادة القوات المسلحة

إختتمت فعاليات التدريب المصرى البحرينى المشترك “خالد بن الوليد” الذى نفذته عناصر من وحدات الصاعقة والقوات الخاصة البحرينية بحضور عدد من قادة القوات المسلحة البحرينية والمصرية ، والذى إستمر لعدة أيام بميادين التدريب القتالي بقيادة وحدات الصاعقة.

> تضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات شملت أعمال مقاومة الإرهاب وتحرير الرهائن والإقتحام العمودى للمنشآت والمبانى بإستخدام الطائرات وكذا تنفيذ المهارات الخاصة التى تتطلبها طبيعة عمل قوات الصاعقة للوصول للأهداف .

> وإشتمل التدريب أيضاً على أساليب الإقتراب الحذر لتحرير الرهائن والتصدى للعدائيات المختلفة ، والتدريب على المهارات الخاصة بالإشتباك والدفاع عن النفس وفنون القتال المتلاحم والتعامل مع العبوات الناسفة ودوائر النسف والتدمير.

> كذا تنفيذ العديد من المهام التخصصية والتى أظهرت مدى ما يتمتع به عناصر القوات الخاصة من دقة ومهارة فى إصابة الأهداف من الثبات والحركة وقدرة عالية على العمل الجماعى المشترك تحت مختلف الظروف.

> يأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أوجة التعاون العسكرى وصقل مهارات العناصر المشاركة وقدرتها على تنفيذ مختلف المهام وصولاً إلى أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالى العالى .