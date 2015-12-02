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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا على بعض المناطق والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتزداد الرطوبة النسبية على المناطق الساحلية والداخلية في ساعات الليل وصباح الغد الباكر مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف خاصة غربا.

الرياح .. شرقية - جنوبية شرقية / 10 - 20 كم/ساعة خلال الصباح والليل تصبح شمالية غربية - شمالية شرقية / 14 - 28 كم/ساعة خلال فترتي الظهيرة والمساء.

البحر ..خفيف - متوسط ..  والموج بارتفاع قدم الى قدمين قرب الساحل ومن اثنين الى ثلاثة وأربعة بالعمق .. يبلغ أعلى مد عند الساعة الخامسة و 25 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الحادية عشرة و 47 دقيقة صباحا .


>                             درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.


> أبوظبي                    31      20              85       30 .
> دبي                        31      22              75       25 .
> الشارقة                   33       20              80       25.
> عجمان                    31       21             75       30.
> أم القيوين                31        21              80       30 .
> رأس الخيمة              32       16              85       25 .
> الفجيرة                   29       21              85       40.
> العين                     30       19              85       30 .
> ليوا                       31      16               95       30 .
> الرويس                  29      17               95       35 .
> السلع                    28       17               95       40.
> دلما                      27      20               80       50 .
> طنب الصغرى          27      21               85       45 .
> طنب الكبرى            27      21               85       45 .
> أبوموسى               28       22               80       40.
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