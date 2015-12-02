تقرير - برشلونة قد يضطر لبيع ميسي أو نيمار

قال تقرير إنجليزي إن نادي برشلونة الإسباني قد يجد نفسه مضطرا لبيع أحد لاعبيه ليونيل ميسي أو نيمار لأحد أندية مانشستر نتيجة الوضع المالي الذي يمر به.

وقال التقرير المنشور على موقع جريدة "دايلي ميل" إن النادي لم يستفد ماديا من فوزه بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي إذ اضطر لدفع معظم مكاسبه منها كمكافآت للاعبيه حسب عقودهم.

وكل ما يلي جاء وفقا لتقرير الصحيفة الإنجليزية الشهيرة:

الموقف المالي لبرشلونة

برشلونة يدفع 73% من مكاسبه - 608 مليون يورو - كرواتب للاعبيه ما يضع النادي في موقف مالي محرج.. كما أن على الإدارة تقديم استقالتها للجمعية العمومية في حال لم يستطع تخفيض تلك النسبة خلال عامين.

ويصر النادي على الحفاظ على أهم لاعبيه ولكن من أجل النجاح في ذلك عليه الإسراع في عملية إيجاد راع ليحمل ملعب كامب نو اسمه وتقليل النفقات الخاصة بشراء اللاعبين.

كما يريد النادي تجديد عقد رعاية قميص الفريق من شركة طيران قطر مع تحسينه حيث تنتهي مدة الرعاية التي تبلغ 57 مليون يورو العام المقبل.

وفي نفس الوقت يعد النادي ملتزما بعدة مشروعات أخرى مثل تجديد ملعبه كامب نو وتزويد سعته لتصل لـ105000 متفرج مقابل 600 مليون يورو كذلك بناء ملعب جديد لفريق برشلونة الرديف وفريق كرة السلة في مدينة النادي الرياضية.

وتظل حقوق البث في إسبانيا بعيدة جدا عن نظيرتها في إنجلترا حيث يحصل برشلونة وريال مدريد على 140 مليون يورو.. لذا يبقى برشلونة في حرب دائمة لإبقاء أفضل نجومه بعيدا عن كبار إنجلترا.

ميسي ونيمار

لا ميسي ولا نيمار يريدان ترك البلوجرانا وذلك هو نفس موقف رئيس النادي جوزيب بارتوميو.

ولكن خلال جلسات تجديد عقود الثنائي تم إبلاغ ممثليهما أن هناك أندية لديها المال والنية ترغب في التعاقد معهما.

نيمار في منتصف عقده الذي وقعه في 2013 لمدة خمس سنوات ويحاول النادي تجديده الآن حيث يحصل على 14 مليون يورو سنويا وعلى برشلونة تقريب الرقم لما يحصل عليه ميسي -21 مليون يورو- لإبعاد أندية إنجلترا عنه.

كما سيتم زيادة شرطه الجزائي لـ250 مليون يورو.

أما ميسي فسيتم تحسين مكافآته والمقابل المادي لحقوق صورته خلال الـ3 أشهر المقبلة.

مشكلة برشلونة

وكنادي مملوك لأعضاءه لا يملك برشلونة إمكانية ضخ الأموال إليه من الخارج لذا من أجل الحفاظ على ميسي ونيمار لابد أن يجد النادي طرق تمويل جديدة.

النادي عليه إيجاد حل لتحسين عقد رعاية طيران قطر وتسمية كامب نو بإسم راع جديد بجانب تحسين العقد مع شركة الأدوات الرياضية نايكي لكن ذلك لن يحدث قبل 2018.

كما أن هذا يعني أن أهداف الفريق في سوقي الانتقالات المقبلين ستكون بعيدة عن كتالونيا، خاصة بول بوجبا ونوليتو.

وحسب التقرير.. يبدو أن برشلونة عليه التعامل مع الوضع المالي الحالي وإلا سيكون مضطرا للتخلي عن أحد نجميه.