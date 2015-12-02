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باحثة ألمانية تطالب بحظر النكهات بالسجائر الإلكترونية لحماية الأطفال

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باحثة ألمانية تطالب بحظر النكهات بالسجائر الإلكترونية لحماية الأطفال باحثة ألمانية تطالب بحظر النكهات بالسجائر الإلكترونية لحماية الأطفال
طالبت باحثة ألمانية بحظر عام لاستخدام المنكهات فى السجائرالإلكترونية والنرجيلة الإلكترونية. وقالت مارتينا بوتشكه-لانجر، مديرة قسم الوقاية من الأمراض السرطانية بالمركز الألمانى لأبحاث السرطان (دى كى إف زد) بمدينة هايدلبرج فى تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إنه يتعين على مشرعى القوانين السماح بنكهة التبغ وحدها فى هذه النوعيات من السجائر والنرجيلة .

وأشارت إلى أن هذا الأمر يعد ضروريا بصورة كبيرة من أجل حماية الأطفال والمراهقين، التى تكون بالنسبة لهم السجائر والنرجيلة الإلكترونية بنكهة الشوكولاتة أو الحلوى جذابة للغاية. وأكدت بوتشكه -لانجر أن السجائر الإلكترونية والنرجيلة الإلكترونية ليستا خاليتين من الضرر تماما، حتى وإن كانتا غير محتويتين على مادة النيكوتين.

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