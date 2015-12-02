بالصور والفيديو.. طبيب يتوصل لطريقة سحرية لإيقاف بكاء الأطفال الرضع

بكاء الأطفال، من الأشياء المزعجة للوالدين، وبالأخص حديثى الولادة، الذين لم يمكن فى بعض الأحيان فهمهم أو السيطرة على بكائهم، ولكن الآن وبسهولة يمكن من خلال تقنية جديدة توصل إليها طبيب أطفال أمريكى لإيقاف بكاء الطفل الرضيع، وهو ما يمثل كشفا مفرحا لكل الأمهات.

ووفقا للموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن طبيب الأطفال توصل لطريقة سحرية لإيقاف بكاء الأطفال الرضع، وهذا يعد نعمة لجميع الآباء والأمهات الجدد الذين لا يستطيعون التعامل مع أطفالهم، عندما يبكون.

وحسب التقرير، يقول الدكتور Dr Robert C Hamilton طبيب أطفال من كاليفورنيا، أنه وجد وسيلة تعد معجزة يمكنها وقف بكاء الطفل، وذلك بضم كلتا اليدين للطفل على صدره لجعله يتوقف عن البكاء، مشيرا إلى أن هذه التقنية يطلق عليها اسم 'The Hold'، يتم فعلها كل مرة دون أن تفشل.

يوضح طبيب الأطفال تقنية 'The Hold، لتوقف الطفل عن البكاء، والتى تتم عند حمل الطفل الرضيع على زاوية 45 درجة مع ضم كلتا يديه على صدره، ويتم إمالته يمينا ويسارا، بربط الطفل بيد واحدة، ويتم إمساك الطفل من منطقة ارتداء الحفاض ويتم هزه ورفعه لأعلى.



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