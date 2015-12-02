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ضبط عاطل بحوزته 26 طربة حشيش فى مدينة الحمام بمطروح

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ضبط عاطل بحوزته 26 طربة حشيش فى مدينة الحمام بمطروح ضبط عاطل بحوزته 26 طربة حشيش فى مدينة الحمام بمطروح
ألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحمام، بمحافظة مطروح، القبض على عاطل بحوزته 26 طربة حشيش وزنت حوالى 3 كيلوجرامات.

كانت معلومات وردت لضباط المباحث عن قيام "سامح.ا.ا.ح" 28 سنة، عاطل، مقيم بالعزبة البحرية، بمدينة الحمام، بالاتجار فى المواد المخدرة وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبطه أثناء قيادته السيارة رقم 8794 ج ه ن وبحوزته 26 لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 3 كيلو جرامات.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات الحمام للعرض على النيابة العامة.

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مصر 365